Demòcrates segella l'acord amb ERC amb Castellà (15) i Laïlla (20) com a principals candidats

Demòcrates, MES i Avancem compartiran candidatura amb ERC el 21-D. No és cap sorpresa, però fins a aquest dijous no s'ha acabat de tancar l'acord amb el partit que encapçala Antoni Castellà, que ocuparà el número 15 per Barcelona. Assumpció Laïlla, en el 20, també serà en els primers llocs de la candidatura dels republicans. En roda de premsa, Castellà ha lamentat que no s'hagi pogut configurar una candidatura unitària, però ha definit la d'ERC-Catalunya Sí com "la candidatura més transversal possible".

Restituir el "govern legítim" de Catalunya serà una de les prioritats després del 21-D, segons ha explicat Castellà, que ha subratllat que, passi el que passi a les urnes, "Carles Puigdemont continuarà sent el president de la República". Fins i tot en el cas que no es pugui investir l'actual president del Govern. "L'objectiu no és altre que desenvolupar el mandat de l'1-O, proclamat el 27 d'octubre, la República Catalana", ha remarcat.

Segons Demòcrates, l'acord entre els partits independentistes ha de passar per defensar el govern de la República que, segons ells, no pot qüestionar-se per les eleccions convocades d'acord amb l'article 155. Per això, si Carles Puigdemont i Oriol Junqueras no poden prendre possessió del càrrec, "el primer que hauria de fer el president que prengués possessió seria posar-se a disposició del president de la República". "Tothom sap que en qualsevol país hi ha un president del Govern i un altre de la República", ha afegit.

"De cap manera poden ser unes eleccions exclusivament de reivindicació d'amnistia, de llibertat i d'Estatut. No són unes eleccions ni per fer un pas al costat ni per fer un pas enrere", ha destacat el portaveu de Demòcrates. Castellà ha considerat la "violència política i física" que estava disposat a emprar l'Estat responsable que la proclamació de la República Catalana no estigui sent efectiva. "Catalunya és un territori en litigi", ha assenyalat, convençut que si la República no està sent capaç de controlar el territori, l'estat espanyol tampoc.