Les bases de Demòcrates avalen presentar-se amb ERC si no hi ha llista unitària

Demòcrates de Catalunya formarà part de la candidatura d'ERC el 21-D si no prospera la llista unitària. Així ho han decidit les bases del partit de forma majoritària (93%) en la consulta interna que s'ha tancat aquest divendres a les 11 h. Un 36,65% dels 2.333 militants del partit han participat telemàticament en la consulta, en què 797 han votat a favor, 40 en contra i 18 en blanc.

El termini per registrar les coalicions es va tancar dimarts passat, però ERC ja havia ofert aleshores a Demòcrates, MES, Avancem i diversos independents presentar-se conjuntament dins de la plataforma Catalunya Sí, amb la qual els republicans es presenten en coalició. El consell nacional d'ERC aprovarà aquest dissabte les llistes que el partit presentarà a les pròximes eleccions al Parlament, en les quals se situaran diversos candidats de Demòcrates.

La pressió per la llista unitària, però, continua. El president del Govern, Carles Puigdemont, s'ha mostrat disposat a encapçalar una agrupació d'electors que vagi més enllà dels partits polítics. Fins al 17 de novembre hi ha temps per registrar aquesta candidatura. La pregunta que Demòcrates ha fet a la seva militància precisament incorporava l'opció de la candidatura unitària, la preferida per al partit. Per tant, si finalment ERC, la CUP i el PDECat s'uneixen en una única candidatura, Demòcrates també hi serà.