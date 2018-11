Demòcrates planteja primàries per escollir els candidats d'una llista unitària de l'independentisme a les europees

Partidaris de la unitat electoral de l'independentisme, Demòcrates de Catalunya, s'han sumat a la proposta de candidatura conjunta plantejada la setmana passada pel president de la Generalitat, Quim Torra, i també per l'expresident Carles Puigdemont i el líder de l'esquerra abertzale Arnaldo Otegi. Ara bé, la formació que encapçala el diputat Antoni Castellà situa com a condició la celebració d'unes primàries per escollir-ne els candidats. Així ho ha acordat l'executiva del partit, segons fonts consultades per l'ARA. De fet, Demòcrates és un dels promotors de les Primàries Catalunya, una iniciativa per configurar candidatures independentistes de cara a les eleccions municipals de l'any que ve.

Aquest dilluns Castellà ha explicat que ja hi ha 90 coordinadores constituïdes arreu del territori i que, en total, hi ha 260 municipis que han decidit sumar-se a les primàries. El cas de Barcelona és el més paradigmàtic, perquè la iniciativa sorgeix precisament de la capital. Castellà ha anunciat que l'expresidenta del Parlament i exconsellera Núria de Gispert és una de les candidates que ha decidit fer el pas per participar en les primàries: optarà a tancar la llista a Barcelona.

"Fem una crida als partits lleials a la república a participar colze amb colze en aquesta iniciativa. És un mecanisme per aconseguir la unitat de dalt a baix", ha subratllat Castellà. Ni ERC ni el PDECat ni la CUP s'hi han sumat fins ara, malgrat la insistència de Demòcrates, Solidaritat i l'ANC. Castellà també ha remarcat que allà on s'impulsin les primàries aniran fins al final.

Les municipals de l'any que ve han de servir, segons Castellà, per promoure candidats que estiguin disposats a "fer el pols definitiu amb l'estat espanyol" i, si arriba una nova declaració d'independència, promoure el control del territori per fer-la efectiva.

Des d'ERC, socis de Demòcrates al Parlament, no han estat tant explícits amb l'objectiu de les properes eleccions municipals. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha considerat les eleccions com "una nova oportunitat per ratificar les majories a favor de la independència i la república". Vilalta ha insistit que el full de ruta d'ERC passa pel "diàleg per forçar l'estat a acceptar un referèndum".