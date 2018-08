Demòcrates reclama una taula de partits sobiranistes per fixar una "estratègia comuna

El portaveu de Demòcrates de Catalunya Antoni Castellà ha reclamat que es convoqui una taula de partits independentistes per definir el full de ruta per a aquesta legislatura: "A dia d'avui seguim constatant que no hi ha una estratègia comuna, compartida, entre els partits lleials a la República i el Govern actual. Per tant, això és més necessari que mai". En una entrevista d'Europa Press, ha atribuït a aquesta manca de coordinació el fet que es produeixin situacions compromeses entre JxCat, ERC i la CUP: "Quan no es fa, passa el que va passar l'última setmana del Parlament, que es va fer el ridícul".

Així s'ha referit a l'últim ple de la cambra catalana, que el president Roger Torrent va suspendre per les diferències entre els grups sobre com abordar la suspensió de diputats processats per presumpta rebel·lió per part del Tribunal Suprem (TS). Per evitar-ho, veu imprescindible que es reuneixi la taula de partits i entitats com es feia en l'anterior legislatura: "Abans de reprendre el Parlament a la tardor ens hem de poder seure i prendre una decisió sobre això i defensar-la col·lectivament. Si ens barallem fins i tot amb això, llavors guanya l'Estat espanyol".

Aquesta taula, composada per les formacions i les entitats sobiranistes, va permetre a l'anterior legislatura impulsar el referèndum de l'1 d'octubre, i Castellà ha fixat el Debat de Política General -previst per el 2 d'octubre d'aquest any- com "punt d'inflexió perquè la taula de partits s'hagi reunit". Si això no passa, ha alertat, la seva formació qüestionarà "si tenia sentit constituir Govern" després de les eleccions del 21 de desembre.

Castellà ha rebutjat un avançament electoral a Catalunya "si és només per redistribuir les quotes de poder" entre les formacions sobiranistes, i només les contempla si hi ha diferències dins de l'independentisme sobre quin camí seguir. "Si les eleccions són per redistribuir el poder tàcticament, trobo que són un error. Si les eleccions són perquè hi ha una discrepància profunda i absoluta de quina és l'estratègia en termes de fer efectiva la República, pot ser una opció", ha valorat. Arribar a aquesta situació, ha advertit, comportaria "constatar un fracàs en les pròpies files" de l'independentisme.

Per Castellà, hi ha qüestions que l'anterior Govern, que va presidir Carles Puigdemont, ha d'aclarir "per marcar quin és el següent pas", com què va passar després del referèndum de l'1-O i per què no es va proclamar la independència immediatament passades 48 hores de la votació. "Per què? Per què algú va fer una oferta negociadora des de Madrid? Per què algú des de Madrid ens va demanar temps? ¿Perquè hi havia una oferta des de la UE d'intermediació? ¿Perquè va donar vertigen?", s'ha preguntat. Demòcrates reclama una taula de partits sobiranistes per fixar una "estratègia comuna"Si és veritat que algú va demanar temps de negociació, ens va enganyar. I la conseqüència ha estat la repressió com si s'hagués proclamat" la independència amb totes les conseqüències, ha deplorat.