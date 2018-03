'Der Spiegel' es pregunta si Puigdemont es va deixar detenir a Alemanya: "El seu objectiu és fer un debat europeu"

¿Carles Puigdemont es podria haver deixat detenir a Alemanya? "No n'hi ha proves", assegura en un article el diari alemany 'Der Spiegel', que es planteja si el president de la Generalitat hauria forçat la detenció en aquest país en benefici de la internacionalització del conflicte. Tot i admetre que no es pot demostrar que hagi sigut així, el rotatiu subratlla que Puigdemont ha aconseguit que la causa per rebel·lió contra els dirigents independentistes transcendeixi les fronteres espanyoles. "Fer un debat europeu a partir de la disputa interna espanyola: sempre ha sigut l'objectiu dels catalans", assevera.

Els articulistes de 'Der Spiegel' consideren que el govern federal d'Angela Merkel està "sota pressió", encara que el president del Bundestag, Wolfgang Schäuble, hagi dit que l'executiu no vetarà la decisió que prenguin els tribunals. Recorden que partits de l'espectre de l'esquerra alemanya s'han posicionat en contra de la judicialització del Procés i que una majoria dels ciutadans alemanys creuen que no s'ha d'extradir Puigdemont, segons una enquesta publicada a 'Die Welt'. En aquest sentit, els periodistes pensen que la detenció "políticament no li podia anar més bé" a Puigdemont.

La possibilitat que el cap de files de Junts per Catalunya facilités l'operació, segons l'article, podria venir pel fet que els serveis secrets espanyols tenien un geolocalitzador col·locat al Renault Espace amb què viatjava. "Puigdemont podia suposar que se'l vigilava", assenyala el diari alemany. Més enllà de si és cert o no, "l'arrest no ha agreujat la seva situació política". A l'article, 'Der Spiegel' descriu l'escenari que Puigdemont sigui extradit satisfent el processament per rebel·lió que li atribueix el jutge Pablo Llarena, cosa que li podria suposar més de 15 anys de presó. "Un dur càstig per a un polític que no va fer mai ús de la violència ni va cridar mai a fer-la servir", deixa clar.

Altrament, el president podria ser extradit per "infraccions menors" –pel delicte de malversació de fons públics–, i aquí "els espanyols tenen un problema". "Puigdemont tornaria a ser l'heroi: als ulls dels seus seguidors, hauria mostrat a tothom les injustícies dels espanyols cap als catalans", conclou el rotatiu.