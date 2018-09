Desmunten l'acampada independentista de plaça Sant Jaume per no coincidir amb la Mercè

L'acampada independentista ha deixat lliure aquest divendres la plaça Sant Jaume per facilitar la celebració de les Festes de la Mercè, que tindran lloc fins al 24 de setembre. De l'estesa de més de trenta tendes en queda un punt d'informació situat a un lateral de la plaça, complint un acord al qual han arribat amb entitats culturals que faran ús de Sant Jaume, com ara les colles castelleres. Els manifestants han assegurat en un comunicat que han desmuntat l'acampada "per respecte a les persones que actuen i gaudeixen de la festivitat", i "tenint en compte que es tracta de tradició i cultura catalana".

🔴ATENCIÓ🔴



En cap cas marxem!



Seguim amb més decisió que mai.



Seguim amb més fermesa que mai.



Alliberem espai TEMPORALMENT per les festes de la Mercè https://t.co/myJWFEe74a — Acampada per la Llibertat🎗 (@campllibertat) 21 de septiembre de 2018

No obstant això, els concentrats a l'anomenada Acampada per la Llibertat han anunciat que tornaran a ocupar l'espai un cop acabi la festa major. De fet, el dissabte 29 de setembre el sindicat policial Jusapol ha convocat un acte d'homenatge a la mateixa plaça als policies nacionals i guàrdies civils que van participar en l'operatiu per impedir el referèndum, i els independentistes acampats, com ja va passar amb la manifestació espanyolista del cap de setmana passat contra el català a l'escola, volen evitar que l'acte s'hi acabi celebrant. En el mateix text, han acusat l'Ajuntament d'"intentar crear un conflicte" entre les entitats i la mobilització independentista i que les comunicacions amb el tinent d'alcaldia Jaume Asens han sigut "puntuals" i no han conduit a cap acord.