Despengen el llaç groc del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat

El llaç groc que hi havia al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat ja no hi és. Després que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, anunciés que tornaria a denunciar el president de la Generalitat, Quim Torra, a la Junta Electoral Central (JEC) per haver mantingut aquest símbol a l'interior de l'edifici, fonts de Presidència han vinculat als treballadors del Palau de la Generalitat tant la decisió de posar el llaç groc al pati com la de treure'l. Tot plegat arriba després de la polèmica per la pancarta de la façana del Palau, que Torra va acabar substituint per un missatge en favor de la llibertat d'expressió.

Aquest dimarts, Cs no ha presentat finalment denúncia per aquest símbol, però n'ha presentat una altra, també davant la JEC, per un llaç a la Delegació de la Generalitat a Londres. "Avui persisteixen símbols clarament identificables amb les opcions i candidatures polítiques independentistes en algun edifici dependent del Govern", afirma el text de la denúncia, que, a més, considera el llaç que penja de l'edifici a Londres un "greu incompliment de la legislació electoral".

"Llibertat d'opinió i d'expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans". Aquest és el missatge que es pot llegir a la nova pancarta que divendres pocs minuts després de les tres de la tarda el Govern va penjar a la façana del Palau de la Generalitat. La decisió de penjar aquesta nova pancarta va arribar escassament tres hores després que es retirés la que tenia un llaç blanc. Treballadors de la Generalitat van despenjar les dues pancartes que es van col·locar dijous –i també la del llaç groc, que va quedar tapada–, quan faltaven poques hores perquè s'acabés el termini que la JEC va donar als Mossos perquè retiressin tots els símbols vetats dels edificis públics.