Detenen un activista investigat per un tall a l'A2 perquè comparegui als jutjats

Un membre d'Endavant ha estat detingut avui per no comparèixer a declarar davant dels jutjats de Martorell on va ser citat com a investigat per atribuir-li el tall de l'A2 a l'alçada d'Abrera el 8 de novembre del 2017. L'organització socialista i d'alliberament nacional de la CUP recorda en un comunicat que aquesta acció va ser "totalment normal i legal", ja que aquell dia es va celebrar una vaga general, "un dret fonamental en l'ordenament jurídic espanyol i internacional".

"La desobediència no és només un acte personal, sinó també un acte col·lectiu, i és l'eina que tenim per lluitar contra les lleis i les persecucions judicials injustes", diu l'escrit, que també assegura que amb aquesta acció fa més "visible la repressió de l'Estat" i la "mediatitza". Endavant també carrega contra el conseller d'Interior, Miquel Buch: "No oblidem que la situació repressiva que patim és gràcies al paper hipòcrita i còmplice de Buch".

Endavant i diversos CDR ja han fet una crida a concentrar-se a les set d'aquest vespre davant dels jutjats de Martorell per les xarxes.