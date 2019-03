Detingut a Madrid un secretari nacional de l'ANC que no va anar a declarar a un jutjat de Girona

La Policia Nacional ha detingut aquest dissabte a Madrid un membre del secretariat nacional de l'ANC, Jordi Alemany, que tenia una ordre de detenció per no haver-se presentat a declarar al jutjat d'instrucció número 4 de Girona com a investigat per les protestes de l'aniversari de l'1-O a la capital gironina, segons fonts de l'entitat sobiranista.

La policia espanyola m'acaba de detenir a Madrit poques hores abans de participar de la manifestació#AutodeterminacióNoÉsDelicte — Jordi Alemany (@Alemanyr) 16 de marzo de 2019

Les mateixes fonts han indicat que els agents l'han detingut al costat de l'escenari que l'assemblea està muntant amb motiu de la manifestació convocada per aquest dissabte a la tarda a la capital espanyola contra el judici de l'1-O i a favor de l'autodeterminació. Alemany estava citat a declarar el passat 7 de març, però va decidir no presentar-se davant del jutge. Està denunciat pels Mossos d'Esquadra per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i delicte lleu de lesions per suposadament formar part del grup de manifestants que van entrar a la seu de la Generalitat i van despenjar la bandera espanyola.

Alemany és el primer investigat que va ser citat pel jutjat 4 de Girona per les mobilitzacions durant l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre en aquesta ciutat. Després de no presentar-se a declarar, el jutge va ordenar que fos arrestat i conduit al jutjat. En el seu compte de Twitter, Alemany ha confirmat la detenció i ha dit esperar sortir "aviat" per poder-se manifestar a la tarda "amb els companys de l'ANC". "No podem cedir davant la repressió, hem d'assumir que la independència trenca amb les seves idees i desobeir-les", ha afegit.

En paral·lel a la detenció, alguns dels manifestants que van cap a la marxa a Madrid han denunciat a través de les xarxes socials que la Guàrdia Civil fa controls i atura momentàniament autocars i vehicles que porten objectes grocs, llaços i estelades. La majoria s'han fet a l'Aragó, prop de Saragossa, i segons l'ANC Balaguer demanen documentació i full de "contractació de serveis", tot i que, segons l'entitat, "la contractació telefònica és legal".

La vicepresidenta del PDECat i diputada al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat a Twitter que demanarà explicacions al ministeri de l'Interior pel que considera un "setge i intimidació" de la Guàrdia Civil contra els catalans que es desplacen aquest dissabte a Madrid. "És un atemptat contra el dret de manifestació", ha afegit.

Demanaré explicacions al ministre de l’Interior pel setge i intimidació de la Guàrdia Civil contra ciutadans catalans que es desplacen a la manifestació de Madrid. És un atemptat contra el dret de manifestació. #Autodeterminació #OmplimMadrid16M pic.twitter.com/8tyDUVNilF — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) 16 de marzo de 2019

En resposta a aquest missatge, l'eurodiputat del Partit Demòcrata Ramon Tremosa ha afegit que aquest mateix dilluns denunciaran aquesta situació a la Comissió Europea mitjançant una pregunta parlamentària escrita

Més de 500 autocars han sortit aquest dissabte de diferents punts de Catalunya per dirigir-se cap a Madrid i també es preveu l'arribada d'autocars d'altres punts de l'Estat. Els organitzadors preveuen una manifestació multitudinària i que sigui "plural i diversa". La protesta té per lema "L'autodeterminació no és delicte. Democràcia és decidir'.