Detenen els alcaldes de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà

La Policia Nacional ha detingut aquest matí l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, tots dos de la CUP. El cos policial ha detingut un total de onze persones, entre les quals hi ha membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) de Girona i activistes de l'organització juvenil La Forja.

⚠️ Un membre de @laforja_girones també acaba de ser detingut i portat a comissaria. Ja són quatre detingudes.

❗️Concentració de suport

⏰Ara

📍Seu de la Policia Nacional a Girona (Carrer Sant Pau, 2) — CUP-Crida per Girona 🎗 (@CUPGirona) 16 de enero de 2019





Els cupaires han anunciat les detencions a través d'un tuit i després l'advocat Benet Salellas ho ha confirmat als micròfons de Catalunya Ràdio. De fet, la Policia Nacional ha confirmat a l'ARA que es tracta d'una operació contra "desordres públics" en què no es descarten més detencions. Precisament, Salellas ha explicat que s'acusa Sabater d'un delicte de desordres públics.

No obstant això, Salellas ha assegurat que "desconeix" els fets que se li imputen. "Aquí no havien citat a ningú perquè si no jo en tindria coneixement. No és un tema de detenció per incompareixença, sinó una d'indiscriminada amb la voluntat d'escarmentar", ha dit en una entrevista a RAC1.

Mobilitzacions a Girona per l'aniversari de l'1 d'octubre

De fet, els advocats dels detinguts -a banda de Salellas, també ho és Montserrat Vinyets-, esperen que deixin en llibertat als sis arrestats perquè asseguren que no s'ha detingut "mai" a ningú per un delicte de desordres públics. Els lletrats creuen que les detencions podrien ser arran de les mobilitzacions que es van fer a Girona durant l'aniversari de l'1 d'octubre, però no ho poden confirmar perquè els agents encara no els han deixat entrar a la comissaria on es troben els detinguts.

Precisament, des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han explicat a través d'un comunicat que es tracta de "detencions policials" i que no les ha ordenat cap jutge. De tota manera, el TSJC assegura que està informat de l'operació policial i explica que està relacionat en les tasques "d'identificació" que el jutjat d'instrucció número 4 de Girona fa arran de la causa que té oberta "amb un atestat policial sense autor conegut per l'ocupació de les vies de l'AVE" durant l'aniversari de l'1 d'octubre.

Salellas ha explicat que ha intentat entrar a la comissaria de Girona però que no el deixen entrar "fins que no parli en castellà". A hores d'ara, el cos policial encara no ha deixat entrar als advocats dels detinguts, tot i que ara amb qui mantenen interlocució els dos lletrats és amb un agent que parla català.



Per la seva banda, la CUP ja ha fet una crida a través de les xarxes socials a concentrar-se davant la comissaria de la policia nacional de Girona a les 9 h d'aquest dimecres per rebutjar la detenció de Sabater, Cornellà i el membre dels CDR. A més, totes les organitzacions de l'esquerra independentista han convocat aquest dimecres a les 20h una manifestació davant la subdelegació del govern espanyola a Girona.

🔴URGENT 🔴 Davant la detenció de @ignasisabater i una companya de CDR convocada concentració 👇🏽



⏰09h

📍Davant la comissaria de la policia nacional a #Girona #NiUnaMés — CUP Països Catalans (@cupnacional) 16 de enero de 2019

El mes d'abril passat l'alcalde va ser denunciat per un presumpte delicte d'odi per la Fiscalia de Girona arran d'una punxada massiva de rodes el mes d'octubre del 2017. Sabater va explicar que sospitava que la Guàrdia Civil podia ser la causant de l'incident.

Madrenas entra a la comissaria

La diputada de la CUP Natàlia Sánchez s'ha desplaçat fins a la comissaria de Girona per "donar resposta solidària amb les vuit persones detinguts". "És evident que aquesta macrocausa contra el dret a l'autodeterminació té tota una estructura que toca activistes i persones que exerceixen els seus drets fonamentals", ha denunciat, que creu que les detencions d'aquest matí en son un exemple més. En aquest sentit, ha criticat la "manca d'informació" i s'ha sumat a la crida a la concentració que ha organitzat la CUP.

540x306 La diputada de la CUP Natàlia Sànchez, davant la comissaria de Girona / DAVID BORRAT La diputada de la CUP Natàlia Sànchez, davant la comissaria de Girona / DAVID BORRAT

Fins a la comissaria de Girona també hi han anat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i els diputats al Congrés dels Diputats d'ERC Joan Olòriz i Joan Margall. Madrenas ha pogut entrar a la comissaria, a diferència dels advocats, i el policia instructor li ha reconegut, com ha explicat l'alcaldessa al sortir, que les detencions responen a una decisió personal de l'agent instructor de la Policia Nacional que, segons Madrenas, els ha reconegut que no tenen elements objectius per detenir-los.

"És inacceptable, les detencions responen a l'opinió personal de l'agent instructor. És un acte polític de venjança per atemorir les persones que treballen i exerceixen els seus drets fonamentals per defensar la independència". Segons Madrenas, l'agent li ha dit que aquesta nit tots els detinguts dormiran a casa. Per totes aquestes "irregularitats", Madrenas i els republicans Joan Olòriz i Joan Margall exigiran responsabilitats polítiques.

540x306 L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, sortint de la comissaria de Griona / DAVID BORRAT L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, sortint de la comissaria de Griona / DAVID BORRAT

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha sigut dels primers a expressar la seva solidaritat amb els dos alcaldes cuipaires i el membre dels CDR detinguts. A través d'una piulada a Twitter, Puigdemont ha assegurat que l'arrest d'aquestes tres persones és una "nova prova del que és l'Estat". "Campen impunes sota l'ordre del 'aporellos', i val tot", ha lamentat.





El meu suport a l'alcalde de Verges @ignasisabater, que ha denunciat sempre les agressions reiterades al seu municipi per part d'intolerants agressius... I és ell a qui s'emporten! https://t.co/S9MCBcdpIy — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de enero de 2019







Des d'Esquerra Republicana també s'ha manifestat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha assegurat que "amb la informació que es coneix", les detencions de Sabater i Cornellà "semblen totalment desproporcionades". "Esperem la seva posada en llibertat i exigim la màxima transparència sobre aquesta operació a la Policia Nacional", ha escrit.