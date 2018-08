La Diada pren forma i ja compta amb 50.000 inscrits

Tot i no tenir un referèndum en un horitzó pròxim i constatar que els partits independentistes no tenen un full de ruta definit, els preparatius de la Diada avancen a bon ritme vint dies abans de l’11 de setembre. Dilluns a la nit l’últim recompte d’inscripcions de què disposava l’ANC era de 50.000 persones, una xifra una mica per sota de la de l’any passat. L’entitat situa en un milió els assistents necessaris per omplir els 37 trams de la manifestació, que es farà a la Diagonal de Barcelona. La coordinadora de mobilització, Elisenda Romeu, es mostra convençuda que arribaran a aquesta xifra. En conversa amb l’ARA, destaca que ja s’han venut 170.000 samarretes i recorda que molta gent participa en la mobilització sense inscriure-s’hi.

L’ANC és un dels actors de l’independentisme que més pressió ha fet al Govern per complir amb el mandat de l’1 d’octubre i implementar la República. Precisament aquest és l’esperit que l’entitat vol introduir en la Diada d’aquest any, en què una onada de so de punta a punta de la Diagonal representarà el “crit col·lectiu” que va suposar l’1-O. Des del 21 de desembre els principals portaveus de l’ANC s’han desmarcat dels partits en diverses ocasions i han insistit, entre altres coses, a investir Carles Puigdemont tot i les advertències del Tribunal Constitucional, així com a nomenar els consellers empresonats i exiliats, moviments que JxCat i ERC han aparcat. “No hem aconseguit el cim: ara portem uns mesos tornant-nos a situar per veure com hem d’escalar el tram més difícil”, va afirmar ahir la presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, en un debat celebrat al barri de Gràcia de Barcelona. Paluzie va fer servir de referència el dibuix de la samarreta de color corall que els assistents lluiran a la Diada, en què apareix la muntanya del Pedraforca i un camí traçat amb diferents punts representats per les dates més significatives del Procés que porta al cim.

Romeu admet que el context polític actual “pot influir” en l’assistència a l’11 de setembre, però es mostra convençuda que la massa social independentista “té clar que l’única manera d’alliberar els presos i que tornin els exiliats és amb la independència”. En la mateixa línia, aquest dimarts Paluzie va expressar que una nova gran mobilització demostrarà que la “repressió [de l’Estat] no ha aconseguit el que volia”.

Optimisme després de vacances

Romeu subratlla que les últimes setmanes d’agost i sobretot l’inici de setembre serà el període en què el degoteig d’inscripcions anirà en augment. Tanmateix, reconeix que la gent està “cansada” de fer aquest tràmit i que no fallarà a la cita. “No estem espantats”, assevera. També recorda que el termini d’inscripció va començar més tard -el 27 de juliol- respecte a l’any anterior, fet que ha provocat que ara per ara no hi hagi una xifra més gran de registrats. Considera que a tot plegat se li ha d’afegir que l’agost és una època “terrible” en què força gent està de vacances.

Certament, a mesura que s’acostava la Diada el 2017 la pluja d’inscripcions va anar incrementant exponencialment. L’1 de setembre ja n’hi havia 200.000 i el mateix dia 11 se’n van comptabilitzar 450.000, que es van acabar traduint en un milió d’assistents al llarg del carrer Aragó i el passeig de Gràcia de Barcelona.

Més enllà de les inscripcions, l’ANC vol posar l’accent en el nombre de samarretes que ja s’han venut: 170.000. Romeu destaca que alguns comerços que venen el marxandatge de la Diada han hagut de demanar una segona remesa perquè se’ls havien esgotat les existències. “No havia passat mai”, apunta. En relació als autocars que traslladaran els manifestants que ho vulguin des de diferents punts del país fins a la capital catalana, n’hi ha 450 de plens, que són els que estan comptabilitzats, a l’espera que se’n vagin omplint més. A deu dies de la Diada, l’any passat s’havien venut 204.000 samarretes i s’havien contractat 1.400 autocars, unes xifres molt allunyades de les actuals però que Romeu veu a l’abast.

Mentre s’acaben de concretar els convidats i l’escaleta de l’acte de la Diada, l’entitat manté la crida a la mobilització de la base social independentista per aconseguir unes bones mans que facilitin “l’escalada” cap a la República.