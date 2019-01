Díaz es fa enrere pendent de si cau l’acord de les dretes

L’entesa entre el PP i Vox va provocar ahir una conseqüència previsible. Després d’enrocar-se fins a l’últim sospir en la possibilitat de la investidura, la presidenta en funcions de la Junta, Susana Díaz, va comunicar a través del seu portaveu parlamentari que renuncia a aquesta idea per centrar-se en les inèdites tasques de l’oposició. Aquesta decisió decep dins la seu nacional del PSOE -en què els partidaris de Pedro Sánchez l’hi tenen jurada a la de Triana- i contradiu una reflexió que ella mateixa havia fet davant la militància el 2015, quan va afirmar que qualsevol secretari general (socialista) que empitjora els resultats del partit s’ha de plantejar la dimissió.

Al mateix temps, Díaz conserva l’esperança que les coses es torcin ara o més endavant. Tot i que fins i tot el PP ha marcat distàncies amb les propostes més extravagants de Vox, la veritable baula dèbil del pròxim executiu andalús és la que uneix la ultradreta i Ciutadans. La formació d’Albert Rivera i Juan Marín no ha volgut fotografies a tres bandes ni tampoc dona suport als acords firmats entre Juan Manuel Moreno (PP) i Francisco Serrano (Vox). El programa, alerta Marín, s’ajustarà al document de 90 punts segellat dies enrere per Cs i el PP, de manera que allò que pretengui Vox ho haurà de fer seu el PP.

Ronda de contactes

La presidenta del Parlament, Marta Bosquet, va iniciar ahir la ronda de contactes prèvia a la sessió d’investidura, que tindrà lloc el 15 de gener. Moreno hauria de ser oficialment president l’endemà. Quin miracle espera que passi Díaz fins aleshores? Doncs que salti l’espurna. Per exemple, arran de la conselleria de Família, que Cs prefereix incloure en un departament més ampli i Vox convertir en una missió monogràfica. O de la llei de violència de gènere, que Vox insisteix a derogar i Cs defensa. Fa la sensació que la naturalesa indefinida de Cs segueix sent el seu punt sensible. Pablo Casado considera que el PP ha pactat “a la seva esquerra i la seva dreta”, i el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ressalta la tendència de Cs cap al “PSOE i l’extrema esquerra”. Passi el que passi, aquesta legislatura aclarirà on se situa el partit de Rivera i Arrimadas, que toca poder per primer cop.