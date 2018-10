Dolores Delgado, sobre el cas Villarejo: "Soc víctima per partida doble"

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha comparegut, aquest dimecres, a petició pròpia a la comissió de justícia per repetir fins a no poder més que és "una víctima" per partida doble d'un presumpte delinqüent de les "clavegueres de l'Estat", el comissari jubilat José Manuel Villarejo, que segons la ministra "vol extorsionar l'Estat per obtenir un tracte de favor i sortir de la presó". Delgado també ha dit que és víctima dels partits de "la dreta, l'extrema dreta i l'extrema extrema dreta", que fan servir aquestes gravacions com a mecanisme polític per "paralitzar l'acció del govern i l'avanç en la seva agenda".

A pas ràpid i evitant respondre a les preguntes dels periodistes, així ha entrat la ministra a la comissió de justícia. Delgado ha justificat la trobada amb Villarejo assegurant que "era un dinar amb els màxims responsables en matèria de terrorisme, amb els quals treballava quotidianament", i que la presència del comissari jubilat no tenia res a veure amb ella, ja que segons Delgado "ni treballava amb ell, ni hi tenia relació". La ministra s'ha defensat contínuament fent al·lusió a un "xantatge partidista" i ha sentenciat que no deixarà que es taqui el seu "impecable" currículum de "29 anys treballant al servei públic".

La ministra, però, ha assegurat que ella no és l'única "víctima" i ha recordat "l'operació Catalunya, en la qual van participar membres del Partit Popular com Alícia Sánchez-Camacho o Jorge Moragas", i l'objectiu de la qual era "fabricar investigacions fraudulentes contra els seus adversaris polítics", en aquest cas, contra els independentistes.

La compareixença, però, no ha sigut monogràfica. En la comissió la ministra també ha sigut preguntada per la polèmica dels xats dels jutges del Consell General del Poder Judicial, i ha assegurat que és un "fòrum privat" i que, com a membre del govern, no entraria a valorar els missatges d'"un xat publicats sense el consentiment dels seus usuaris". En la mateixa línia que les intervencions d'altres ministres de l'executiu socialista, Delgado ha manifestat que "no interferirà en les matèries jurisdiccionals de jutges i fiscals".

Dolores Delgado va ser reprovada –a través d'una moció del PP– ahir al Congrés i, anteriorment, ho havia sigut al Senat, el 25 de setembre. Totes dues reprovacions, però, són de caràcter simbòlic, ja que no obliguen Delgado a dimitir, ni tampoc Sánchez a cessar-la. Aquestes reprovacions del Congrés o del Senat ja s'han produït en altres casos. En el govern de Mariano Rajoy en van rebre Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz i el ministre de Justícia Rafael Catalá.