Domènech proposa un Govern d'independents per recuperar les institucions

Davant les veus de JxCat i la CUP que han plantejat recuperar el nom de Carles Puigdemont per a la investidura, el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha fet una crida a no tornar a "la casella de sortida". "Pot ser molt apoteòsic, digne, i èpic, però suposa tornar enrere", ha advertit el dirigent dels comuns, que ha opinat que aquest gest només suposaria "més processats i més presos" i quedar abocats a unes noves eleccions.

Segons Domènech, el moment "és greu i demana respostes", per la qual cosa ha plantejat una proposta al ple: que els partits facin un pas enrere i deixin pas a un Govern format per independents de prestigi que "representin totes les sensibilitats democràtiques del conjunt del país". "Si es diu que això ja no va d'independència sinó de democràcia, fem un Govern que vagi de democràcia i tingui quatre grans objectius", ha apuntat Domènech.

Una proposta de mà estesa a les altres forces polítiques que també ha compartit el líder socialista, Miquel Iceta. "No podem deixar que qualli una política de blocs enfrontats", ha dit Iceta.

Iceta insisteix en el govern de concentració

Així mateix, Iceta ha recordat el govern d’unitat de Josep Tarradellas per reforçar la seva proposta d’ahir en què defensava un govern de concentració tot i que ha reconegut que “a vegades no és possible”. En aquesta línia, ha defensat la “necessitat de crear grans acords” i ha confirmat que els socialistes estan disposats a “abandonar el refugi dels blocs per avançar en el camp obert del diàleg”. Afegint que aquesta és una proposta “permanent i sincera” que no necessàriament passa per formar part d’un govern.

Per a fer-ho amb èxit, però, ha matisat que cal acceptar unes “regles comunes” de respecte a la legalitat i a les institucions democràtiques” que, segons ha indicat, ja “estan prou malmeses”.

Tot i pressionar els independentistes perquè hi hagi un Govern, el líder dels socialistes ha admès que “tenen temps per posar-se d’acord” però que el 155 segueix vigent “perquè algú va tòrcer la intenció del president Puigdemont de convocar eleccions”.

Objectius compartits?

Segons el líder dels comuns, els objectius del nou Govern consistirien a recuperar les institucions, posar fi a la judicialització i reclamar alliberar els presos, un pla de xoc contra la desigualtat –que faci incidència en la renda mínima, l'habitatge i la salut– i la negociació d'un nou estatus per a Catalunya.

Domènech, a més, ha apostat perquè un cop complerts els objectius, el Govern convoqui unes noves eleccions a les quals, ha precisat, ja no es podrien presentar els integrants d'aquest executiu temporal.

En el debat sobre la resolució dels socialistes, la diputada dels comuns Marta Ribas ha celebrat la mà estesa dels comuns i que el PSC "surti de la foto" dels partits del 155. "Hi ha una Catalunya violentada per la unilateralitat i una Catalunya menystinguda per l'Estat", ha dit Ribas.

"Si cada cop som més el que ens movem per aquests principis vull pensar que hi ha esperança per sortir de l’atzucac", ha assegurat Ribas, tot i que ha instat el PSC a fer propostes concretes.

Ribas ha fet notar que poden estar d'acord amb el diàleg i amb la necessitat d'arribar a consensos però també ha dit que s'han de poder concretar en polítiques.

Ciutadans, per la seva banda, s'ha posat al costat dels socialistes, però ha tornat a carregar contra els independentistes a qui ha acusat de generar "divisió entre els catalans". La diputada del partit taronja Lorena Roldán ha demanat a JxCat, ERC i la CUP que "deixin els dies històrics i treballin per tots els catalans".

Per la seva banda, Alejandro Fernández, diputat del PP, ha avisat que el "diàleg" que proposa el PSC té "límits" i ha criticat la proposta d’indults que va fer Miquel Iceta durant la campanya electoral del 21-D. De fet, Fernández ha rebutjat el govern de concentració que proposa el PSC. "No caigui en les trampes semàntiques del nacionalisme", ha avisat el diputat popular.

Els independentistes carreguen contra l'actitud del PSC durant el Procés

En la seva primera intervenció des del faristol, la diputada de JxCat Elsa Artadi ha demanat als socialistes què han fet "tot aquest temps" ja que, ha considerat, “sembla que hagin fet el contrari” del que demanen aprovar avui, és a dir, demanar diàleg per solucionar el conflicte de Catalunya. Adoptant un to ferm però disposada a “donar la benvinguda sense rancúnies” als socialistes a sumar-se al front de la democràcia, Artadi ha retret a Miquel Iceta que “no ha fet cap gest” en consonància amb les seves paraules. “Dissabte podrien haver-se aixecat del seu escó, girar-se i mirar a la cara i aplaudir els familiars dels presos polítics”, li ha recriminat Artadi, manifestant que “hauria sigut un primer pas” per iniciar la reconciliació.

Paral·lelament, la diputada de JxCat ha demanat al líder dels socialistes si és possible dialogar amb ells i els ha instat a “demostrar les seves paraules”. Artadi, per tant, ha proposat a Miquel Iceta que reconegui l’existència de presos polítics a l’Estat espanyol i que deixi de participar en concentracions on es produeixen “manifestacions feixistes inacceptables”, entre d’altres iniciatives. “Si no es veu capaç de fer les cinc de cop”, ha dit Artadi, “li proposo una de ben senzilla: vagi a les presons, visiti els seus companys. Si vol, jo l’acompanyo”. Una invitació molt aplaudida entre els escons sobiranistes i que ha provocat el silenci de les files socialistes.

Per la seva banda, el diputat d’ERC i exsocialista Ernest Maragall ha carregat contra l’actitud dels socialistes davant la situació política actual i, sobretot, per la manca d’actuació davant l’existència de presos polítics i exiliats. "Si no ho fan és perquè no volen, la seva posició no és neutral ni innocent, és parcial i injusta", els ha retret Maragall. En aquest sentit, Maragall ha demanat als socialistes que demanin diàleg a l’Estat, perquè és qui el nega, ha assegurat. El diputat d’ERC ha titllat de "cinisme" la manera com els socialistes estan actuant davant la "repressió" de l’Estat. "Afegiu-vos a la taula per la democràcia contra la repressió i llavors podrem parlar de diàleg", ha demanat.

Condemna de la "violència"

Així mateix, Miquel Iceta ha volgut condemnar la "violència" però “sense atribuir-la a uns o altres”. “Fem el favor d’escoltar els Mossos d’Esquadra”, ha demanat Iceta i ha alertat que “hi ha el risc d’un gir violent i cal tallar-lo en sec abans que sigui massa tard”.