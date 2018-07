Prop de dos-cents representants del món cultural critiquen la presó preventiva i reivindiquen la llibertat d'expressió

Prop de 200 persones del món de la cultura, el periodisme i els moviments socials han presentat aquest dimecres un manifest "en favor dels drets i les llibertats" en què qüestionen la presó preventiva de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, els joves d'Altsasu i els polítics independentistes. També exigeixen una "reforma immediata de la 'llei mordassa' [la llei orgànica de seguretat ciutadana aprovada fa tres anys]". Segons el director de FundiPau, Jordi Armadans, és un dels manifestos que han aconseguit sumar més signants de sensibilitats polítiques més diverses. Mònica Terribas, Ignacio Escolar, Maruja Torres, Leticia Dolera, Victòria Camps, Marina Garcés, Gemma Nierga, Jordi Évole, Josep Ramoneda, Manuel Rivas, Elvira Lindo i Marina Rossell són alguns dels signants del manifest.

"Ens inquieta que cada cop més persones estiguin sent investigades o condemnades per accions o opinions que constitueixen un lliure exercici de la llibertat d'expressió i manifestació", afirma l'escrit, que denuncia també una regressió democràtica en el món de la cultura: "Hem vist amb preocupació les sentències de presó per al raper Valtonyc o el grup de La Insurgencia, el segrest del llibre 'Fariña', o com Arco retirava una obra d'art pel seu contingut polític". Un exemple, aquest últim, del "clima d'autocensura" en el món cultural. A l'acte hi han assistit també Txell Bonet, la dona de Jordi Cuixart, i el líder d'Òmnium Marcel Mauri.

"Si jo fes música en castellà em suposaria un cost més elevat signar aquest manifest", ha explicat el músic Marc Parrot en roda de premsa: "Hi ha por, gent que voldria protestar però no ho fa perquè perjudica la seva feina". Per la seva banda, la cantant Marina Rossell ha respost que "hi ha por, però també hi ha molta indignació". Una indignació que, segons Armadans, cal aconseguir que s'expressi públicament.