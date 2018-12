El relator especial dels drets humans de l'ONU denuncia l'empresonament de Cuixart i Sànchez

El relator especial dels drets humans de les Nacions Unides, Michel Forst, conclou que Jordi Cuixart, el president d’Òmnium, i Jordi Sànchez, expresident de l’ANC, estan acusats de rebel·lió i sedició per unes manifestacions que qualifica de "pacífiques", el 20 i 21 de setembre davant la conselleria d'Economia. L’informe anual del relator critica l’ús excessiu dels antiavalots contra manifestants pacífics i la repressió contra els defensors del dret a l’autodeterminació per l'empresonament dels líders independentistes.

El relator adverteix l’estat espanyol que ha de garantir els drets a la llibertat d’expressió i reunió pacífica perquè són una part fonamental del dret a participació en qualsevol societat democràtica i que està garantit pels tractats internacionals. En el seu informe anual, demana a l’estat espanyol que respecti aquests drets, sobretot en el cas dels dissidents polítics. També demana que implementi controls estrictes de l’ús de la força policial durant les manifestacions i diu que ha d’assegurar que les víctimes de la força policial desproporcionada tinguin mecanismes transparents i efectius de denúncia, reconeixement i compensació.

Curiosament, els diputats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i l'expresident Carles Puigdemont presentaran demà dijous una demanda davant el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra per denunciar la vulneració dels seus drets polítics com a membres del Parlament per la suspensió dictada pel jutge Pablo Llarena i acatada pel Parlament.

L'advocat internacional que porta el cas, Nico Krisch, explicarà les demandes que presenten cadascun d'ells en una roda de premsa en què també intervindran Puigdemont; la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que també està exiliada a Ginebra, i la diputada de la CUP Maria Sirvent. També seran a l’acte que se celebra a les onze del matí al Club Suís de la Premsa la portaveu del grup parlamentari republicà, Anna Caula; el portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, i Ernest Benach, en representació dels expresidents del Parlament de Catalunya.