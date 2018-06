ERC afronta una Conferència Nacional per començar a replegar forces

Més de 1.400 esmenes presentades, desenes de debats territorials i un document que marca el nord del partit durant els propers anys. ERC afronta aquest cap de setmana a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat la Conferència Nacional amb la que pretén començar a replegar forces després d'haver hagut de renunciar temporalment a la República. Vuit de les esmenes arriben vives al debat que s'inicia aquest dissabte i que tindrà com a colofó la votació de la ponència política diumenge.

El pragmatisme que fa mesos que ha assumit el discurs d'Esquerra es plasma en el text de la ponència, que parla de diàleg, de dret a decidir i d'ampliar la base per "poder fer el cim" la propera vegada que hi hagi una oportunitat. Tal com va avançar l'ARA, la direcció del partit ha transaccionat moltes de les esmenes que s'havien presentat. Una de les més repetides arreu del territori versava sobre la unilateralitat, que una part dels militants considerava que havia quedat amagada en el text original. Finalment, Esquerra farà explícit que no renuncia a "cap via democràtica i pacífica" per aconseguir l'objectiu de la independència.

Sense el president del partit, Oriol Junqueras, ni la secretària general, Marta Rovira, a la presó i a l'exili respectivament, Esquerra es dota d'un nou marc -eviten parlar de full de ruta i opten per comparar-lo amb una brúixola- per preparar-se per a un camí més llarg del que havien promès ara fa uns mesos. La portaveu, Marta Vilalta, serà l'encarregada d'obrir la conferència que, més enllà del debat de les esmenes i del document, també tindrà diverses taules rodones que analitzaran la situació dels drets i les llibertats al país. Diumenge, després de la votació de la ponència política, serà el torn del president adjunt, Pere Aragonès, responsable del discurs de cloenda.