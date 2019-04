ERC i JxCat discrepen sobre les “línies vermelles” a Sánchez

Les opcions de Pedro Sánchez per seguir a la Moncloa passen segons les enquestes o bé per Ciutadans -els d’Albert Rivera han dit que no hi pensen pactar- o bé per Podem i els independentistes. Els socialistes saben que hauran de pagar un preu tant en un cas com en l’altre, però encara desconeixen la lletra petita. Ahir, tant ERC com JxCat es van remetre a les condicions que ja van posar en la negociació dels pressupostos de l’Estat -referèndum i fi de la repressió-, però van discrepar sobre les “línies vermelles” a Sánchez: per a ERC no n’hi ha d’haver ni d’una banda ni de l’altra, mentre que JxCat exigeix que el referèndum sigui una “condició indispensable”.

La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, va descartar ahir “línies vermelles”, però també “xecs en blanc”. Fonts del partit explicaven a l’ARA que fins a les eleccions no podran concretar el preu al PSOE, i que podria dependre, per exemple, de si votar la investidura de Sánchez impedeix l’entrada de Ciutadans al govern espanyol. A més, pel que fa al referèndum, hauran de definir si una taula de diàleg sobre l’autodeterminació és suficient i això -explicaven les fonts- tindrà molt a veure amb el pes que aconsegueixin al Congrés.

Amb condicions similars, JxCat, en canvi, prefereix parlar de línies vermelles. La número dos el 28-A, Laura Borràs, i la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, van explicar que exigiran com a “condició indispensable” al PSOE que concreti “com s’exerceix l’autodeterminació”. Fonts de JxCat insistien ahir que mantindran, com a mínim, les mateixes condicions que van posar sobre la taula en la negociació dels pressupostos i que el cap de llista, Jordi Sànchez, ha enumerat en diverses entrevistes recents: crear “un espai de diàleg que busqui la solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya” i que aquesta passi per “l’autodeterminació” i el “referèndum”. Tot i això, en el mateix context, Sànchez també ha apostat per fugir d’“actituds de bloqueig”, marcant distàncies amb la idea de fer Espanya “ingovernable”.

Al marge de les condicions que els independentistes acabin fixant per donar suport a Pedro Sánchez, la porta del PSOE a l’autodeterminació està tancada amb clau i ja hi ha fonts dins d’ERC i JxCat que reconeixen que fixar línies vermelles podria acabar bloquejant la legislatura.

Asens: la consulta no és condició

En aquest context, Podem és l’únic partit estatal que portarà al programa un referèndum sobre Catalunya, si bé el candidat d’En ComúPodem, Jaume Asens, ja va rebutjar ahir que aquesta consulta sigui condicióper donar suport a un govern socialista. “No som partidaris de línies vermelles”, va dir Asens, emparant-se en la necessitat de cedir per fer possible el diàleg. Els comuns han de decidir si, com Podem, aposten per una votació amb resposta binària o per una amb diferents opcions de resposta, com planteja Pablo Iglesias. “No és moment de descartar opcions”, va dir Asens.