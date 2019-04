JxCat diu a Sánchez que si no accepta el referèndum serà ell qui "bloquejarà" la legislatura a l'Estat

Després de la visita del president espanyol, Pedro Sánchez, a Catalunya aquest cap de setmana i que hagi tancat la porta a un referèndum, JxCat ha contestat que, si no canvia de posició, "bloquejarà" la governabilitat de l'Estat. "Pedro Sánchez ha fet una oda al bloqueig i ens ha dit que no al referèndum i que no a la independència. Anirem a transformar aquest no amb un sí", ha afirmat la número dos de JxCat a les eleccions del 28-A, Laura Borràs, amb la voluntat de fer una crida al "vot útil" i retenir el votant independentista en les pròximes eleccions.

Una de les preocupacions tant a JxCat com a ERC i els comuns en aquests comicis és que l'electorat sobiranista opti per Sánchez per evitar un govern de la triple dreta. És per això que, juntament amb la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, Borràs ha instat l'electorat a convertir la seva formació en "decisiva" perquè els socialistes tinguin en compte el reclam del referèndum a l'hora de governar.

"No donarem un xec en blanc per avançat", ha considerat Borràs, que ha afegit que si els vots de JxCat són "decisius" per governar Espanya, situaran l'"exercici de l'autodeterminació" com una condició "indispensable" per donar el seu suport. Tanmateix, no ha aclarit si aquesta condició passa perquè el PSOE accepti "parlar" d'un possible referèndum o d'entrada ja ha de donar garanties que n'oferirà un per obtenir el suport de JxCat.

"Espanya no serà governable sense atendre les qüestions que tenen a veure amb Catalunya, [l'autodeterminació] és una exigència fonamental", ha dit després que li preguntessin diverses vegades sobre si donaran suport a un nou govern socialista. "Si arribéssim a aquesta situació i Pedro Sánchez no acceptés això, seria una situació d'autobloqueig", ha insistit. Així, ha opinat que seria el PSOE i no l'independentisme qui s'arriscaria a una repetició electoral.

El retorn de Puigdemont

En relació a les declaracions del cap de llista per Girona, Jaume Alonso Cuevillas, dient que "no aconsellaria" a l'expresident Carles Puigdemont tornar a Espanya fins que no hi hagués una sentència del Tribunal de Justícia de la UE avalant-ho, Borràs ha demanat situar el focus en l'Estat i no en el que farà l'ex cap de l'executiu, malgrat que va ser Puigdemont qui va dir que tornaria a Catalunya.

"Qui ha de demostrar que està disposat a complir la legislació vigent a la Unió Europea és l'estat espanyol", ha dit la número dos de JxCat el 28-A. "Ha de decidir si respecta la immunitat parlamentària", ha afegit.

JxCat també s'ha desmarcat de qualsevol petició d'indults per als presos polítics. "No són moneda de canvi", ha afirmat Míriam Nogueras. "Són innocents", ha afegit.