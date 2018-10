ERC reclama a JxCat que rectifiqui per evitar que el Govern perdi quatre vots al Parlament

Dijous hi havia acord polític entre JxCat i ERC malgrat l'opinió dels lletrats. El van presentar conjuntament en roda de premsa el president del grup republicà, Sergi Sabrià, i el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol. Si s'hagués celebrat aleshores la darrera sessió del debat de política general, Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, haguessin delegat el vot situant el Parlament, una vegada més, en terreny desconegut per la més que probable impugnació dels resultats per part de l'oposició. Aquest dimarts la majoria independentista de la mesa del Parlament ha rebutjat les peticions de reconsideració de PSC, PP i Cs, però els nusos que sostenien l'acord polític de dijous s'han anat desfent durant els darrers dies. Fins al punt que ERC reclama ara als seus socis que rectifiquin abans de l'inici del ple -previst per a les 15h- per evitar posar en risc la majoria sobiranista.

Fonts republicanes recorden que el ple ja va votar la solució el passat 2 d'octubre, quan va acceptar que els diputats designessin un substitut que exercís a partir d'ara els seus drets polítics, entre ells el de votar. Oriol Junqueras i Raül Romeva, diputats d'ERC també processats per rebel·lió, es van adaptar a la nova situació, però els quatre diputats de JxCat s'aferren al fet que aquell dia el ple també va rebutjar les suspensions de tots els diputats. Per tant, de moment JxCat insisteix que només cal que es donin per bones les delegacions de vot que ja tenien vigents fins que el Tribunal Suprem va dictar la interlocutòria de suspensió. De fet, unes delegacions que la mesa va acceptar dijous i ha tornat a validar aquest dimarts.

Els lletrats de la cambra es van oposar frontalment a l'acord de dijous entre JxCat i ERC fins al punt que es van viure minuts tensos entre el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, i el lletrat major, Joan Ridao, en la reunió de la junta de portaveus. L'opinió jurídica dels lletrats no ha variat des d'aleshores. L'única diferència respecte a la setmana passada és que el president del Parlament, Roger Torrent, va encarregar aquest dilluns un informe als serveis jurídics -que podria haver demanat dijous passat- i que ara sí ha decidit posar-lo al centre del debat.

La tensió que es va viure entre els dos socis de Govern ara fa uns dies al Parlament es repetirà gairebé amb tota probabilitat aquest dimarts, malgrat els esforços per evitar-ho. Divendres passat, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, fins i tot van gastar el cartutx d'obrir el Palau per fer-se la foto junts i comparèixer plegats per garantir que es milloraria la "coordinació" de l'executiu. L'objectiu era evitar una altra picabaralla que fonts d'una i altra banda consideren que podria ser la definitiva.