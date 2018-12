ERC, el PDECAT i Podem preveuen ara aprovar el sostre de despesa del govern de Sánchez

Pedro Sánchez preveu arribar amb una victòria simbòlica sota el braç demà a la tarda a Pedralbes. Poques hores abans de la reunió amb Quim Torra, el Congrés haurà reeditat la majoria absoluta de la moció de censura que va fer-lo president del govern espanyol. Fonts d'ERC i del PDECat han avançat que tenen intenció de votar a favor del sostre de despesa del govern socialista en el ple convocat aquest matí a la cambra baixa.

Suposarà un canvi en l'estratègia de l'independentisme amb els pressupostos generals de l'Estat. Fa cinc mesos Sánchez va patir el primer gran revés del mandat després de no aconseguir superar aquest tràmit parlamentari per augmentar un 4,4% la despesa –480 milions per a Catalunya– respecte els números fixats per Mariano Rajoy. Llavors van abstenir-se tant Podem com ERC i el PDECat perquè no s'havia presentat una reforma de la llei d'estabilitat al Congrés per evitar el veto de la majoria absoluta del PP al Senat.

Demà, en canvi, tots tres partits tenen intenció de votar-hi a favor. Segons fonts dels nacionalistes catalans, l'objectiu és deixar clar que qui realment s'oposa a augmentar la despesa social i de les comunitats autònomes són el PP i Ciutadans, que han vetat sistemàticament tots els intents de reforma d'aquesta llei al Congrés.

El PSOE ja dona per fet que Pablo Casado no permetrà donar més marge pressupostari a les comunitats. Si el tràmit de demà prospera, està previst que el Senat voti el sostre de despesa el 27 de desembre. De fet, el govern de Sánchez està treballant des del minut u en uns pressupostos que incloguin les xifres macroeconòmiques de l'anterior executiu popular. La intenció de la Moncloa és presentar-los a mitjans de gener, després que inicialment s'inclinés per ni presentar-los i evitar-se així el tràngol d'un revés a les Corts.

Ara els càlculs de Sánchez passen per convertir aquest possible revés en una fortalesa. La ministra d'Hisenda, María José Montero, confia que ERC i el PDECat permetin a última hora la superació almenys de l'esmena a la totalitat als comptes per girar l'esquena de ple al PP i el Cs. Sánchez hauria aconseguit així salvar almenys dos tràmits pressupostaris gràcies a la majoria de la moció de censura. Si al final naufraguen, el seu equip creu que s'haurà carregat d'arguments per a una convocatòria anticipada d'eleccions a l'Estat.