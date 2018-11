ERC, el PDECat, Podem i el BNG demanen a la CE que actuï per "garantir" un "judici just" en el cas de l'1-O

Un grup d'eurodiputats d'ERC, el PDECat, Podem i el BNG han demanat a la Comissió Europea que actuï per "garantir" un "judici just" en el cas de l'1-O. Ho han fet en una pregunta parlamentària enviada aquest dilluns, en què es qüestiona si a "Espanya es respecta la independència judicial". En la mateixa missiva enviada a l'executiu de Jean-Claude Juncker, arran de les filtracions del diari 'El Español' sobre el repartiment del poder judicial, els eurodiputats asseguren que "l'estat de dret no funciona amb plenes garanties a Espanya".

Les filtracions arriben cinc dies després que es fes públic l'acord entre el PP i el PSOE per renovar el poder judicial. El portaveu dels populars al Senat, Ignacio Cosidó, va enviar un 'whatsapp' als senadors populars per respondre a les crítiques que aquest pacte havia suscitat tant en l'opinió pública com en cercles del mateix partit. Va qualificar d'"esperançador" el repartiment per al PP del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) perquè, "amb la negociació, el PP té 9 vocals més el president (10) i el PSOE en té 11".

"En altres paraules –va assenyalar el portaveu del PP–, obtenim el mateix numèricament, però posem un president excepcional [...], un gran jurista amb una capacitat de lideratge i autoritat perquè les votacions no siguin 11-10, sinó pròximes al 21-0 i, a més, controlant la sala segona des de darrere [la sala penal, única competent per enjudiciar diputats, senadors i membres del Govern] i presidint la sala 61 [la sala especial que té entre les seves atribucions la d'il·legalitzar partits polítics, com va passar en el cas d'Herri Batasuna]".

Entre els signants de la pregunta parlamentària registrada al Parlament Europeu hi ha els eurodiputats Josep-Maria Terricabras (ERC), Jordi Solé (ERC), Ramon Tremosa (independent pel PDECat), Izaskun Bilbao (PNB), Ana Miranda (BNG), Tania González (Podem), Estefanía Torres (Podem) i Miguel Urbán (Podem).