ERC exigeix al PSOE que compleixi la promesa d'anul·lar els judicis dels tribunals franquistes

ERC va avalar el decret llei sobre l'exhumació de les restes del dictador, Francisco Franco. L'única condició exigida pels republicans va ser la de reformar la llei de memòria històrica per declarar il·legals els tribunals franquistes i, per tant, anul·lar totes les sentències que se'n derivessin. Aquest dilluns, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, ha exigit al PSOE que compleixi la promesa que, personalment, va fer abans de l'estiu la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo.

La llei de memòria històrica s'obrirà en breu al Congrés i a ERC estan convençuts que la intenció del PSOE és impulsar amb celeritat els canvis, entre els quals hi hauria d'haver el de l'anul·lació dels consells de guerra i de les sentències emeses pel Tribunal d'Ordre Públic i els de repressió del comunisme i la maçoneria. "Nosaltres hem complert. Ells han de complir ara", ha subratllat en roda de premsa Tardà, recordant el vot afirmatiu dels republicans al decret llei per traslladar Franco fora del Valle de los Caídos.

"Les corts espanyoles han de legislar una llei que, com a mínim, sigui igual d'ambiciosa que la del Parlament. Que es declarin il·legals els tribunals franquistes i, per tant, s'anul·lin les sentències. En el termini d'un any el BOE ha de publicar els noms de les desenes de milers de ciutadans catalans i espanyols que van patir la injustícia els tribunals franquistes", ha indicat Tardà, acompanyat per membres de la Comissió de la Dignitat i de l'Associació Pro-memòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya.

El president de l'associació, Pere Fortuny, ha explicat que ha rebut una carta del ministeri de Justícia espanyol en què garanteix que complirà amb la promesa. "Vam anar a Madrid durant el govern de Zapatero i li vam dir que no volíem venjança, sinó dignitat per als morts jutjats injustament. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega s'hi va comprometre, però la llei de memòria no va anul·lar els judicis. Esperem que aquest cop no faltin a la seva paraula", ha recalcat.

Més enllà de l'anul·lació de les sentències, ERC també presentarà tota una sèrie d'esmenes per reclamar, entre d'altres, que es torni la documentació que l'exèrcit o la Guàrdia Civil van requisar cap a Madrid durant les quatre dècades que va durar el franquisme. "L'única esmena que tenim pactada és la dels judicis. La resta intentarem batallar-les per millorar la llei", ha conclòs Tardà.