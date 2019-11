La Moncloa s'obre a acceptar una negociació (amb límits) de govern a govern

Les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE i ERC es reprenen dijous amb una nova reunió dels representants de les dues formacions. L'aval de la militància d'ERC a l'estratègia negociadora de la direcció del partit –que condiciona l'abstenció en la investidura a la creació d'una taula de negociació entre governs– ha donat aire a les converses i ha aplanat el camí per reprendre els contactes entre socialistes i republicans. La petició d’ERC, en la mateixa línia que JxCat, és clara: amb la taula de partits no n’hi ha prou. Cal una negociació directa entre la Generalitat i el govern espanyol per buscar solucions al conflicte entre Catalunya i Espanya. I aquí és on el PSOE es comença a moure, aquest dimarts en boca de dos ministres.

La petició, impossible fins ara d’acceptar pel president del govern espanyol, sembla trobar ara una resposta més oberta. Un PSOE debilitat per les eleccions necessita l’abstenció dels republicans per mantenir-se a la Moncloa. I, malgrat que el president del govern espanyol en funcions manté el silenci davant l’exigència d’una negociació bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol, membres del seu gabinet han obert la porta a acceptar-ho. Després de mesos negant-se a dialogar amb la Generalitat, el ministre de Foment en funcions i secretari d’organització del PSOE ha defensat aquest dimarts que "cal normalitzar" les relacions entre el governs central i els autonòmics.

El canvi de to del PSOE és evident. "El govern de la nació pot interlocutar amb qualsevol altre govern autonòmic", ha assegurat Ábalos de visita a Londres. Una normalitat que l’executiu del PSOE ha evitat en els últims mesos. Sánchez es va negar a posar-se al telèfon cada cop que el president de la Generalitat, Quim Torra, li va trucar després de la sentència del Procés. Sobre les perspectives d'èxit d'aquestes consultes, Ábalos ha insistit que el PSOE està "obert al diàleg" i ha anticipat que amb ERC pot haver-hi "punts de trobada" en objectius com serien "perfeccionar l'autogovern i millorar el sistema de descentralització a Espanya".

"Dins de la Constitució, tot és possible"

Amb el PSOE disposat a obrir la porta al diàleg entre Catalunya i Espanya, la incògnita és fins on està disposat a arribar. En la mateixa línia que Ábalos, el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, no descarta cap opció, sempre que estigui dins del marc constitucional. "Si totes les peticions tenen un encaix constitucional, serà factible", ha assegurat en resposta a l'article que diumenge passat va publicar el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, a La Vanguardia, en què detallava la proposta dels republicans sobre una taula de diàleg entre governs. "Dins del marc de la Constitució i de la llei, tot és possible", ha insistit Grande-Marlaska.

Després de la consulta a la militància, ERC ha aclarit què espera del PSOE a canvi de la seva abstenció. El portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha explicat que els republicans es conformarien amb un "compromís inequívoc" per negociar una sortida al conflicte polític entre el Govern i l'executiu espanyol i un calendari tancat per al diàleg. "Sense un compromís, ERC votarà no a Sánchez", ha advertit. "El conflicte ha de de tornar a la política", ha dit Rufián.

Segons el portaveu d'Esquerra, en una primera fase de la negociació, abans de la investidura, es reuniran els dos equips negociadors. De les converses n'ha de sortir un calendari clar i el compromís de la taula de diàleg. "La taula ha de transcendir els partits. Ha de ser entre governs", ha puntualitzat Rufián. El diàleg de govern a govern no tindria lloc fins després de la investidura. En qualsevol cas, ERC reclama que el compromís per negociar sigui ferm i es firmi públicament abans de la investidura. Els republicans no es refien del PSOE. "Coneixem perfectament el PSOE. Té un històric d'incompliments amb Catalunya", ha destacat el portaveu d’ERC.

Fins ara no havia quedat clar si ERC i JxCat reclamaven la reunió de govern a govern abans o després de la investidura. Aquest dimarts les dues formacions han especificat que el diàleg entre executius es pot produir amb posterioritat. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha defensat que Torra i Sánchez han d'encapçalar les converses, fet que necessita una premissa: que el cap del govern espanyol respongui a Torra quan el president català li truqui.

Ara la pilota és a la teulada de Pedro Sánchez. Els republicans –de moment, els únics amb els quals els socialistes volen negociar– han anunciat una posició similar a la de JxCat per negociar la seva abstenció i han aconseguit l'aval massiu, amb el 94,6% dels vots, de la militància. Les negociacions es reprenen, però es faran amb més discreció que les del mes de juliol. Rufián ja ha avisat que han après la lliçó: "La millor manera que no se solucioni res és que es taquigrafiï tot".

Missatges creuats amb Sánchez

Tot i la pressa del PSOE, que pretenia tenir nou executiu abans de Nadal, les negociacions per a la investidura havien quedat interrompudes a l'espera dels procediments interns tant del PSOE com d'ERC. Ara bé, els contactes puntuals no s'han aturat. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reconegut aquest dimarts en una entrevista a RAC1 "missatges creuats" amb Sánchez, però no com a membre del Govern sinó com a dirigent d’Esquerra. En aquest sentit, ha advertit que un diàleg entre presidents és "insubstituïble". La portaveu de la Generalitat ha avalat les converses entre Aragonès i Sánchez i ha advertit que no substitueixen les que el líder del PSOE ha de mantenir amb el president Torra.

La possibilitat d’una negociació entre el Govern i la Moncloa escandalitza els partits de l’oposició, que tornaran a fer servir la dependència del futur govern de Sánchez dels partits independentistes per intentar desgastar el president de l’executiu espanyol. Tant el PP com Ciutadans han criticat que el PSOE s'avingui a acceptar les condicions d'ERC. El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha exigit a Sánchez que aclareixi si acceptarà el desafiament d'ERC demanant una reunió "d'igual a igual" entre governs, mentre que la portaveu al Congrés de Cs, Inés Arrimadas, ha advertit al PSOE que els espanyols "no es mereixen un govern sotmès al xantatge dels partits nacionalistes".

Les negociacions per a la investidura entre els socialistes i ERC tenen altres punts de conflicte. El decret llei per posar fi a la "república digital catalana" –en paraules de Sánchez– que la diputació permanent del Congrés té previst convalidar aquest dimecres no facilita les coses. El decret, aprovat en plena precampanya electoral, quan el PSOE va decidir endurir el to amb Catalunya, va crear molt de malestar a la Generalitat, que ja ha iniciat els tràmits per portar-lo davant del Tribunal Constitucional.