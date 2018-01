ERC deixa en mans dels lletrats del Parlament la investidura telemàtica de Puigdemont

A tres setmanes de la primera votació per investir el president de la Generalitat, els independentistes encara no han tancat la fórmula que permeti que Carles Puigdemont continuï en el càrrec. Les negociacions s'intensificaran aquesta setmana amb Junts per Catalunya insistint en una investidura telemàtica que ERC no veu clara. En públic, però, els republicans eviten qüestionar l'estratègia del president. Ara bé, el diputat electe Roger Torrent ha deixat aquest dilluns en mans dels lletrats del Parlament la investidura a distància de Puigdemont. Segons ell, si hi ha un aval jurídic, Esquerra no tindrà cap problema a investir-lo per aquest sistema. De moment, ERC no ha demanat "cap informe jurídic" per saber si la investidura a distància és reglamentària, malgrat que la presidència del Parlament probablement recaurà en un diputat del partit.

De fet, Torrent ha apuntat al nom de Carme Forcadell com l'elecció "lògica" per continuar presidint la cambra catalana. "Forcadell va fer una gran tasca al capdavant del Parlament i seria lògic que repetís com a presidenta", ha assenyalat. La decisió depèn d'ella, que fins ara s'havia mostrat reticent a repetir en el càrrec. Sigui com sigui, ERC "respectarà la seva decisió personal".

La majoria sobiranista no sempre ha seguit la línia marcada pels serveis jurídics del Parlament que, per exemple, van recomanar que no es tramitessin les lleis de desconnexió, que contravenien directament una resolució del Tribunal Constitucional.

Per la investidura telemàtica, JxCat assumeix que s'haurà de fer una interpretació expansiva del reglament del Parlament i fonts jurídiques consultades per l'ARA remarquen que, sens dubte, tornarà a incrementar la tensió amb els grups de l'oposició i amb el govern espanyol. El proper president del Parlament, doncs, estarà sota el focus judicial des del primer minut. En cas que sigui Forcadell, diverses fonts consultades admeten que podria perillar la seva llibertat sota fiança, ja que el jutge va avisar que en cas de "reincidència" podria tornar a la presó, on ja va passar una nit.

Torrent també ha volgut remarcar que, de moment, prioritzen aconseguir majoria sobiranista a la mesa del Parlament a la presidència de la Generalitat, per la qual no hi ha tanta pressa. Si els comuns no donen suport al candidat de Ciutadans a la mesa del Parlament, la majoria independentista no es posarà en dubte. Per això, JxCat i ERC debaten si els diputats a Brussel·les han de deixar l'acta abans o després del dia 17 de gener, data en què es constituirà el Parlament. A la llarga, però, l'independentisme no pot renunciar als quatre vots –descomptant Puigdemont– per investir el president de la Generalitat i guanyar les votacions a la cambra.

Esquerra tampoc entra a valorar si Puigdemont podria exercir de president des de Bèlgica. L'única condició que posen els republicans és que "el Govern pugui governar des del minut 1". De fet, va ser la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, la que va plantejar abans de l'inici de la campanya electoral la dualitat entre un "govern legítim" que es mantingués a Brussel·les i un "d'executiu", format per altres persones i que s'encarregués de gestionar la institució des de Catalunya.