ERC vol situar Salvadó com a diputat interventor del Parlament

Encara sense Govern, el ple del Parlament de dijous que ve decidirà poques coses, però una d'elles ja ha generat polèmica. ERC ha proposat Lluís Salvadó com un dels tres diputats interventors que haurien de controlar els comptes de la cambra durant aquesta legislatura. L'elecció dels interventors és habitualment un tràmit que passa desapercebut. Els tres principals partits de la cambra -en aquesta ocasió Cs, JxCat i ERC- proposen un diputat, que habitualment es acceptat per unanimitat, i entre els tres s'encarreguen de supervisar el control de l'execució del pressupost del Parlament. Els altres dos diputats que opten a ser interventors -un càrrec sense compensació econòmica- són Antonio Espinosa (Cs) i Narcís Clara (JxCat).

El secretari general adjunt dels republicans és, però, un dels investigats per rebel·lió i també per malversació de fons públics al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. Per aquest motiu, el PSC i Cs han demanat que el seu nom s'exclogui de la llista dels candidats a interventors generals del Parlament. Els socialistes volen que la candidatura de Salvadó es voti per separat per votar-hi en contra, a diferència del suport que mostraran per la resta dels candidats proposats. I Cs reclama als republicans que canviïn de candidat.

El nom de Salvadó també ha estat lligat recentment a una polèmica masclista. Fa diverses setmanes es va filtrar una conversa seva amb l'alcalde Sant Carles de la Ràpita en què defensava -irònicament segons ell mateix ha aclarit- que la consellera d'Ensenyament es triés en funció de la grandària de les seves mamelles. ERC li ha obert un expedient per aquests comentaris, però la sanció no ha anat més enllà d'un simple toc d'atenció.