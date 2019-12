Un 93,4% de militants d'ERC aproven el nou full de ruta del partit

Els militants d'ERC han donat aquest dissabte llum verda a la ponència política del partit, que és el full de ruta que la formació republicana es compromet a aplicar en els propers quatre anys. El diàleg amb l'Estat i tornar a intentar un referèndum són els dos conceptes que prenen força. Per contra, la via unilateral queda diluïda, tot i que finalment s'ha inclòs un incís vel·lat que diu que el partit no renuncia a cap via "democràtica i pacífica" per arribar a la independència. La ponència ha quedat valida amb el 93,4% dels vots dels afiliats: 558 a favor, 20 en contra i 19 en blanc. Les qüestions essencials són els següents:

Diàleg

"Insistir en la conveniència d'establir el diàleg entre Catalunya i l'Estat espanyol per tal de resoldre

de manera pacífica, democràtica i negociada el conflicte polític". Aquest és el punt del text que sustenta l'aposta dels republicans per dialogar amb el govern espanyol. També s'esgrimeix "la defensa del diàleg com a forma de resolució política dels conflictes". En el text no hi ha referències explícites a la negociació amb el PSOE perquè, segons defensa la direcció, la negociació amb el socialistes és quelcom "circumstancial" i la ponència és un document de llarg abast que ha de durar quatre anys.

Referèndum

Esquerra torna a defensar un referèndum com a millor eina per resoldre el conflicte. Ja hi han hagut la consulta del 9-N i el referèndum de l'1-O, però els republicans consideren necessària una altre votació més definitiva. El full de ruta proposa tres vies diferents per aconseguir-lo. Una, la pactada amb l'Estat, però no hi tenen massa confiança. La segona, convocar-lo "independentment de l'existència de l'acord amb l'Estat", un escenari similar al de 2017. Finalment, es proposa una tercera via que combina elements de les dues anteriors. Així, aquesta passaria per fomentar la mobilització constant, la desobediència civil i la lluita no violenta fins que "l'Estat no tingui cap altre alternativa que avenir-se a pactar" l'autodeterminació.

Ampliar la base

En la seva nova estratègia, ERC posar per escrit un concepte que no és nou, però que destaca perquè ha generat controvèrsia en el sectors de l'independentisme més abrandat. Els republicans insisteixen en que el partit ha de treballar per "ampliar la base social partidària de la independència".

Unilateralitat

En el text no hi ha cap referència explícita a la via unilateral a la independència. És el primer document estratègic d'ERC en anys que passa. En el darrer, el juny de 2018, encara s'hi va incloure en el darrer moment una referència a la declaració d'independència de Kosovo. Malgrat això, la ponència sí que inclou alguna menció velada: "Caldrà estar atents a possibles nous escenaris que ens permetin transitar cap a la independència per qualsevol camí democràtic i pacífic". És a dir, no es pot descartar cap camí cap a la república, però ara mateix, la unilateralitat no és una prioritat pel partit.

651x366 La secretària general d'ERC, Marta Rovira, participant per videoconferència en el 28é Congrés Nacional del partit. / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS La secretària general d'ERC, Marta Rovira, participant per videoconferència en el 28é Congrés Nacional del partit. / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Estatuts

A part de a ponència política, el partit també aprovat un segon document, en aquest cas per actualitzar els estatuts del partit. Aquest text ha tingut un 91,6% de suports. La principal novetat, bàsicament, és que s'obre la porta a allargar els mandats d'Oriol Junqueras i Marta Rovira al capdavant del partit. L'actual és el seu tercer mandat i, per tant, hauria de ser l'últim. Però la formació ha inclòs en els seus estatuts que aquest límit temporal es podrà allargar si la Presidència del partit "no ha pogut desenvolupar plenament les seves funcions com a conseqüència de causes alienes a l'organització". És obvi que ni Junqueras és la presó ni Rovira a l'exili per voluntat pròpia, així que el text els hi obre la porta a poder repetir en el càrrec un quart mandat. Si esgoten el mandat actual, però, aquesta qüestió no l'hauran de decidir fins el 2023.

Al congrés si arribava amb 12 esmenes 'vives', és a dir, amb propostes dels militants per incloure modificacions de darrera hora. Totes han sigut rebutjades per la militància.