ERC descarta la possibilitat de convocar unes noves eleccions

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha reclamat a Junts per Catalunya en una entrevista a l'ACN que "hi ha el deure de concretar propostes" sobre la investidura. El republicà ha afirmat que el seu partit haurà de donar resposta, però ha afegit que "això no pot trigar perquè el calendari estreny".

Sabrià ha descartat la repetició d'eleccions i s'ha mostrat convençut que hi haurà un acord. D'altra banda, ha apuntat que tots comparteixen el punt d'inici de la negociació: "El candidat és clar que és Carles Puigdemont". D'aquesta manera, ha tornat a tancar el debat sobre si ERC té un pla B a la investidura: "Només hi ha un pla, i el pla es diu Puigdemont".

A més, Sabrià ha afirmat que arribar a un acord amb l'Estat perquè el candidat de JxCat pugui tornar és "molt complex" i "no tindrà recorregut", de manera que hauran de buscar "altres" opcions. En aquest sentit, ha insistit que cal que el partit de Puigdemont "posi sobre la taula quina és la seva proposta per fer-ho efectiu".

El republicà ha dit que després del resultat electoral en què l'independentisme ha revalidat la majoria parlamentària, el "normal" seria encetar una mesa política "per discutir l'excarceració i la tornada dels que són a Brussel·les". "Tots donem per descomptat que no tindrà recorregut [la proposta de pacte amb l'Estat] i se n'hauran de buscar altres", ha apuntat.

El portaveu d'ERC ha afirmat que el seu partit treballa "amb un sol pla", que és el d'investir el candidat de Junts per Catalunya, ja que va ser qui va obtenir més vots en les eleccions del 21 de desembre d'entre les candidatures independentistes. El republicà ha valorat que és "molt bo" que les dues parts coincideixin en aquest punt com a punt de partida de les negociacions, que ha qualificat de "preliminars", i ha esperat que la CUP "també ho vegi així".