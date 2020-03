ERC segueix al capdavant de les enquestes amb l'independentisme revalidant la majoria absoluta al Parlament

ERC guanyaria les eleccions catalanes i passaria dels 32 escons actuals a una forquilla d'entre 33 i 35, i l'independentisme mantindria la majoria absoluta, segons l'últim Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO ) de la Generalitat. L'enquesta, publicada aquest divendres, es basa en entrevistes realitzades entre el 10 de febrer i el 9 de març –després que el president de la Generalitat, Quim Torra, anunciés que diria la data de les eleccions un cop s'aprovessin els pressupostos– i atorga la segona posició a JxCat (28-30 diputats), que segueix retallant distàncies respecte als republicans. La formació que encapçala l'expresident Carles Puigdemont baixaria dels 34 escons que té avui a la cambra catalana i fins i tot perd embranzida respecte a l'últim Baròmetre del CEO, publicat a finals de l'any passat, però es queda a una distància d'ERC d'entre 3 i 7 escons, mentre que el desembre del 2019 l'enquesta els separava entre 7 i 10 escons.

La suma d'ERC, JxCat i la CUP superaria la majoria absoluta i obtindria entre 69 diputats –un menys que els que tenen avui al Parlament– i 74 –quatre més–. A diferència de l'enquesta del desembre, però, no sumarien més del 50% dels vots i es quedarien en el 48,7 %, segons l'estimació del CEO.

La tercera posició seria per al PSC, que s'estanca amb 23-24 diputats, mentre que Cs cauria a la quarta plaça (16-18), els comuns obtindrien entre 13 i 14 escons, la CUP entre 8 i 9 –doblarien els que van obtenir el 21-D–, el PP entre 7 i 8, i Vox podria entrar al Parlament per primera vegada (0-2).

El no, al davant

Pel que fa al grau de suport a la independència, el no (47,1%) es manté lleugerament al davant del sí (44,9), en una línia similar a la que hi ha des del juliol del 2019 als baròmetres. Els votants de la CUP i de JxCat continuen sent els que més d'acord estan amb la necessitat que Catalunya esdevingui un estat independent, superant el 90% en ambdós casos, i els d'ERC els segueixen a continuació, amb un 78%, deu punts menys si es compara amb el resultat de la mateixa enquesta d'ara fa un any.

Els més bel·ligerants contra la independència continuen sent el PP i Cs, per sobre del 95% de suport al no –no es té en compte els votants de Vox perquè encara són un nombre poc significatiu per a l'enquesta–, i els votants del PSC, que freguen el 90%. Pel que fa als votants dels comuns, creixen gairebé 10 punts els partidaris del sí respecte al desembre de l'any passat, tot i que continuen sent minoria: un 64% diuen que Catalunya no ha de ser independent i un 24% opinen que sí.