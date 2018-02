ERC es compromet a votar a favor de la legitimació de Puigdemont i evita parlar de candidats a la investidura

ERC no presentarà esmenes a la proposta de resolució i votarà a favor de la legitimació de Carles Puigdemont com a president. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha confirmat que en el ple de dijous sumaran forces amb Junts per Catalunya, a l'espera que els quatre diputats de la CUP també donin suport al text. La legitimació de Puigdemont és una de les potes de l'acord global que han estat negociant els dos principals grups independentistes i tindrà continuïtat probablement el cap de setmana amb un acte a Brussel·les. Sabrià, però, s'ha negat a respondre cap pregunta al voltant de la investidura de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, de qui només ha recordat que té tot el dret de ser investit si acaba sent designat president de la Generalitat.

Aquest dilluns ERC es va reunir amb JxCat i la CUP i, en acabar la trobada, "només hi havia alguns petits serrells a tancar", ha explicat. "Ens agradaria presentar l'acord aquesta mateixa setmana", ha insistit. Un acord que no comptarà amb Oriol Junqueras de vicepresident. El líder dels republicans assumeix, després de diversos intents, que seguirà en presó preventiva. Per això, ja ha demanat a la cambra delegar el seu vot durant tot el període de sessions, segons expliquen fonts del partit.

Cs: "El processisme és un 'modus vivendi'"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha lamentat en roda de premsa al Parlament que Torrent "mantingui la investidura paralitzada" amb la candidatura de Puigdemont. Sobre la possible candidatura de Jordi Sànchez, ha asseguat que "demostra que els independentistes volen seguir amb el Procés i seguir embolicant la troca". "Nosaltres volem un president que compleixi les lleis i que doni resposta als problemes que afecten el dia a dia dels catalans", ha sentenciat. En canvi, per a Arrimadas, "el processisme és el 'modus vivendi'" dels independentistes. "Demanem realisme", ha insistit: "Esperem que el ple de dijous serveixi per donar transparència i posar llum".

Per a la líder de Cs, el ple de dijous se celebra "gràcies a Ciutadans", donat que el partit en va demanar la celebració formalment. Per aquest motiu, segons fonts consultades, Arrimadas volia obrir aquest ple, però seran els comuns els què ho faran, ja que van ser els primers en registrar una proposta de resolució, que es debatrà a la cambra.

La mesa del Parlament ha rebutjat aquest dijous, a més, la proposta de resolució amb què Ciutadans pretenia que no es debatés la de JxCat que ha de legitimar la figura de Puigdemont i rebutjar l'aplicació de l'article 155.

"Ni pessigolles" a l'Estat

El PP ha carregat contra l'estratègia independentista, que ha definit com a "provocació" o "autolesió". "És contraproduent per Catalunya. L'Estat és molt fort, té una estructura molt sòlida i això són pessigolles per l'estat espanyol", ha afirmat en roda de premsa el portaveu dels populars al Parlament, Alejandro Fernández. En aquest sentit, ha demanat a Torrent que iniciï una nova ronda de contactes per escollir un candidat "sense comptes pendents" amb la justícia i que es pugui fer un Govern de forma ràpida. Així, ha titllat de "bogeria" l'estratègia de l'independentisme.

El PSC presenta una proposta perquè s'activi el rellotge

"Ens sorprèn que sigui més important qui ha de dirigir TV3 que no pas qui ha de ser el president de la Generalitat o quines polítiques públiques volen tirar endavant", ha lamentat la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados. Els socialistes són els únics que han presentat una proposta perquè s'activi el rellotge cap a unes noves eleccions en cas que no es pugui investir un president. Si finalment JxCat i ERC proposen Jordi Sànchez, el PSC respectarà la decisió que prengui el jutge, però no votarà a favor de la seva investidura. "Les persones escollides haurien de poder exercir amb plenitud el càrrec", ha apuntat, tot insistint que, per ella, "l'acusació de rebel·lió i la presó provisional són desproporcionats".

Ni Puigdemont ni Sánchez "desbloquejaran" la situació

Els comuns també han presentat una proposta de resolució, que inclou qüestions com el suport a la immersió lingüística. La portaveu parlamentària, Elisenda Alamany, s'ha mostrat convençuda que la seva serà la proposta que més suports obtindrà dijous -acceptaran que es voti per punts- i ha avançat que els comuns podrien acabar votant a favor d'una part de la proposta de JxCat, la que critica l'aplicació del 155. Pel que fa als candidats, Alamany ha opinat que ni Carles Puigdemont "resoldrà el bloqueig del 155" ni Jordi Sánchez "resoldrà el bloqueig del país".

De la seva banda, la diputada de Catalunya en Comú Jéssica Albiach ha criticat que JxCat i ERC estiguin repartint-se els mitjans de comunicació públics com si fossin "un botí", i els ha demanat que tornin al consens que hi havia al final de la passada legislatura. "Havíem pactat que el consell de la CCMA estaria format per entre 5 i 7 membres, que s'obriria un concurs públic per seleccionar persones amb prestigi, que haurien de ser proposades per un mínim de tres grups parlamentaris i que s'haurien d'escollir amb el suport de dos terços del Parlament", ha subratllat. "Hi havia acord i ens va faltar un mes de legislatura per poder-lo aprovar", ha lamentat.