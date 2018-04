ERC confirma que Comín delegarà el vot però no descarta demanar-li la renúncia

El conseller Antoni Comín rebutja des de fa mesos la sovintejada petició d'ERC perquè renunciï al seu escó al Parlament. Amb la delegació de vot de Carles Puigdemont, acceptada per la Mesa i, de moment, no recorreguda al Tribunal Constitucional, la setmana passada es va obrir la porta també a la delegació de Comín. Segons fonts consultades per l'ARA, el diputat a l'exili presentarà la delegació de vot aquesta mateixa setmana. En roda de premsa, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha confirmat aquest dilluns que estudien amb els advocats la delegació de vot de Comín, però no ha descartat l'altre variable per garantir la majoria parlamentària de JxCat i ERC. "Si no és possible, estudiarem amb ell la seva renúncia", ha afegit.

L'objectiu d'Esquerra continua sent el de formar un govern efectiu de forma immediata. Per això, Vilalta confia que aquesta mateixa setmana pugui ser investit Jordi Sànchez. "El jutge Llarena té l'oportunitat de deixar de fer el ridícul internacional, alliberar immediatament els presos polítics i garantir els drets de tots els diputats, en especial els de Sànchez perquè esdevingui el proper president de la Generalitat", ha remarcat. En tot cas, els republicans ja avaluen l'escenari post-Sànchez si, com tot apunta, el magistrat del Tribunal Suprem no li permet ser investit. La portaveu d'ERC ha subratllat que ells estan preparats per investir Sànchez "o un eventual nou candidat".

El ple d'investidura ha estat convocat pel proper divendres a les 10 del matí, amb la incògnita de si Sànchez hi podrà ser. Diumenge, quan hipotèticament s'hauria de fer la segona volta de la votació, l'independentisme ha convocat una manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Abans de divendres, els advocats d'ERC hauran decidit si la situació de Comín -idèntica a la de Puigdemont- justifica la seva delegació de vot. El conseller, després de declarar davant la justícia belga, no pot sortir del país sense el permís de la fiscalia. Un permís que no té cap intenció de sol·licitar perquè, si tornés a l'estat espanyol seria immediatament detingut i empresonat. "Volem fer valer la majoria independentista i republicana i això significa aprofitar tos els vots. Treballem per tal de blindar la delegació de vot del president Puigdemont i també estudiem totes les alternatives perquè pugui ser efectiu el vot de Comín", ha insistit Vilalta.

ERC, però, no descarta seguir reclamant a Comín que renunciï a l'acta de diputat. Si la mesa li accepta la delegació amb les circumstàncies actuals -no pot sortir de Bèlgica-, aquesta delegació acabarà tant si la justícia belga decideix no extradir-lo i li retira les cautelars, com si és extradit per rebel·lió i suspès un cop el seu processament sigui ferm. Aquesta segona opció, però, sembla remota després que la justícia alemanya ja l'hagi descartat per a Puigdemont. En tot cas, els republicans volen garantir que els 32 diputats podran participar en l'activitat parlamentària i Comín, a l'exili, no ho podrà fer.

Llarena també té intenció de suspendre als diputats empresonats (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull) preventivament, tal com li permet fer la llei d'enjudiciament criminal. I, diverses fonts asseguren que també ho vol fer amb Puigdemont i Comín, tot i que en aquest cas no es compleix un dels requisits de la llei: que estiguin a la presó.