ERC considera que el país "té pressa" per formar Govern i no es compromet a esperar Jordi Sànchez

La defensa de Jordi Sànchez ha començat pel Tribunal Suprem els recursos amb què pretenen garantir la seva presència en el debat d'investidura que s'ha de fer aviat al Parlament. És una decisió que, probablement, comportarà setmanes de periple judicial, ja que abans d'arribar al Tribunal d'Estrasburg, Sànchez ha decidit finalment completar la via espanyola que, després del Suprem, l'hauria de portar al Tribunal Constitucional. ERC no es compromet a esperar-lo durant setmanes. Aquest dilluns, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha remarcat que el país "té pressa" per tenir Govern i que "no pot esperar". Per això, ha demanat celeritat "ja sigui amb la proposta actual (Sànchez) o amb una altra".

La defensa de l'expresident de l'ANC i número 2 de JxCat finalment va decidir canviar d'estratègia i no recórrer en primera instància al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Això allargarà amb tota seguretat els terminis sense que hi hagi un pronòstic clar que algun dels tribunals (Suprem, Constitucional i TEDH) pogués fallar a favor de Sànchez. Els republicans són reticents a esperar més temps i prefereixen investir ja un candidat. En tot cas, Sabrià ha evitat ser més explícit quan se li ha demanat si reclamaven canviar de candidat de manera immediata.

"És important resoldre aquesta situació com més aviat millor. Fa moltes setmanes del 21-D", ha insistit el portaveu dels republicans. El següent nom de la llista dels candidats a ser investits (després de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez) és el de Jordi Turull, també immers en el procediment judicial contra l'independentisme. El cas de Turull, però, és diferent del dels altres dos perquè està en llibertat condicional i podria assistir a la sessió d'investidura sense necessitat de demanar permís al jutge. Seria un candidat "efectiu", fent servir el llenguatge emprat per Esquerra, però podria quedar inhabilitat aquest mateix any en el judici que es preveu per a la tardor. Sigui com sigui, Sabrià ha subratllat que repetir les eleccions seria "una absoluta irresponsabilitat".

El president del Parlament, Roger Torrent, va advertir durant el cap de setmana que no acceptarien que fos el Suprem qui triés el candidat a la investidura. També es va comprometre a esperar Sànchez si acudia directament a Estrasburg. Les negociacions entre ERC i JxCat continuen per intentar desbloquejar la situació sense demora.