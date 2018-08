ERC demana "coratge" a Sánchez per afrontar l'autodeterminació si vol que el seu mandat duri

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que afronti amb "coratge i valentia" les demandes sobiranistes si vol, a canvi, tenir l'estabilitat al Congrés que li donarien els vots d'ERC, entre altres partits. "Si el Govern de Sánchez vol durar, si no vol acabar de manera immediata el seu mandat, cal que actuï de forma democràtica a nivell polític davant la situació que viu Catalunya i abordi l'autodeterminació", ha argumentat en una entrevista a Europa Press.

Els republicans fixen una segona exigència i és que "s'acabi amb la injustícia i la repressió" a Catalunya, en al·lusió a la situació dels presos sobiranistes i dels líders independentistes que s'han anat a l'estranger davant les causes judicials que se'ls obrien a Espanya. Vilalta ha al·legat que van votar a favor de Sánchez a la moció de censura per fer fora Rajoy, que era el president d'"un Govern molt corrupte i líder de la repressió a Catalunya", però ha avisat que el vincle amb el PSOE va finalitzar amb la investidura i no se senten responsables d'haver de seguir donant-li estabilitat.

"No va ser un 'sí' al Govern de Sánchez, sinó que va ser un 'no' a tot allò que havíem viscut de corrupció, vulneració de drets i repressió. Per tant, no ens sentim lligats a haver de votar res al Congrés dels Diputats ", ha reflexionat la portaveu republicana. ERC celebra que hagi diàleg a nivell bilateral entre Generalitat i Govern per abordar temes sectorials com inversions pendents i infraestructures, però insisteix que no es pot eludir el tema principal que és l'autodeterminació: "És molt fàcil, la pilota està a la seva teulada", ha sentenciat la dirigent republicana.

Sobre la situació judicial dels presos sobiranistes, ERC reivindica que són innocents i, per aquest motiu, rebutgen que els seus equips jurídics busquin un pacte amb la Fiscalia per reduir eventuals penes a canvi d'assumir certs delictes. "No entendríem cap pacte ni amb la Fiscalia ni amb la justícia per rebaixar penes. No hi ha delicte. Els presos i les preses, els exiliats i les exiliades no ha comès cap delicte", ha recordat Vilalta, que considera que ja ha quedat demostrat en altres justícies europees com la belga i l'alemanya.

Renunciar a qualsevol pacte afegeix el condicionant de exposar-se a penes més elevades, i Vilalta ha exposat: "Estem disposats a assumir tots els riscos i ens consta que els presos i les preses estan en condicions d'assumir tots els riscos que comporta". "No hem de demanar perdó de res, ni cap pacte ni cap gest de benevolència. El que hem de reclamar és justícia, la posada en llibertat immediata, i que siguin absolts de totes les penes", ha conclòs la portaveu del partit que lidera Oriol Junqueras, en presó preventiva des del 2 de novembre de 2017.

Preguntada per la proximitat de les eleccions municipals, ha descartat que el partit impulsi en els municipis catalans llistes unitàries sobiranistes amb altres partits independentistes, ja que considera que la millor estratègia és, precisament, la contrària. La portaveu ha opinat que el millor és que cada partit independentista es presenti pel seu compte, ja que considera que això maximitza la possibilitats d'atreure votants: "Ens hem de poder presentar cada un des del seu espai polític per sumar el màxim possibles i treure els millors resultats". "Per a ERC la millor estratègia és presentar-se cada un des del seu diversitat i les seves propostes concretes, i després sumar esforços, unitat d'acció, i pactes i coalicions al màxim d'ajuntaments per consolidar la república des de la base", ha remarcat.