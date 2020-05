ERC defensa el pacte amb el PSOE i situa la taula de diàleg a principis de juliol

Defensar el pacte d'ERC amb el PSOE per la sisena pròrroga de l'estat d'alarma i intentar rebaixar l'últim episodi de tensió dins del Govern. Això és el que ha buscat fer aquest diumenge el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès. També ha aportat una dada rellevant: ha situat la propera reunió de la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat a "principis de juliol", tot i que ha admès que no hi ha res tancat.

El principal punt de conflicte ara mateix entre JxCat i ERC, els dos socis de govern a Catalunya, és que els primers consideren que el pacte entre republicans i socialistes es nociu per als interessos de la Generalitat, mentre que els segons interpreten tot el contrari. En declaracions a RAC1, Aragonès ha exposat avui la seva posició. Sosté que el pacte amb el PSOE és una "doble" garantia que l'Estat accepta el "retorn" de les competències de la Generalitat manllevades amb l'estat d'alarma. Doble per què? Perquè l'acord estipula que aquesta serà l'última pròrroga de l'estat d'alarma –que va permetre la recentralització de competències– i perquè republicans i socialistes han pactat que la Generalitat sigui –parcialment– "l'autoritat competent" en la tercera fase de la desescalada.

Torna el diàleg?

L'acord ERC-PSOE suposa revertir en certa mesura la trencadissa que els dos partits havien protagonitzat l'últim mes amb desacords i retrets constants. El pacte, però, no inclou una de les principals demandes d'ERC: posar data a la segona reunió de la taula de diàleg. La primera es va fer el 26 de febrer i, amb el coronavirus com a argument, el govern espanyol va decidir suspendre-la. Malgrat que no figura en l'acord, Aragonès ha assegurat que hi ha el compromís de Sánchez de tornar-la a activar i fins i tot hi ha posat una data aproximada: "A principis de juliol". "La situació del coronavirus no ens ha de fer oblidar els altres problemes que tenim, i és que Catalunya vol exercir el dret a l'autodeterminació i que hi ha gent a la presó per defensar-lo. Cal una sortida democràtica. Cal reunir la taula com més aviat millor", ha resolt.

Desavinences entre socis

L'acord ERC-PSOE per la sisena pròrroga de l'estat d'alarma es donava a conèixer dissabte a dos quarts de nou del vespre i, al cap d'una hora, des de la Presidència de la Generalitat ja es transmetia el malestar de Quim Torra amb el pacte. Sobre aquesta qüestió, aquest diumenge Aragonès ha evitat polemitzar amb el president, però a la vegada ha demanat que es respecti la posició i les aliances d'Esquerra de la mateixa manera que ell respecta les de JxCat. "Si algú no ho veu clar, ho respecto perfectament. No diré què ha de votar un partit polític. Tampoc acceptaré que em diguin què ha de votar ERC", ha advertit. Així, per a Aragonès, és perfectament possible que el seu partit governi Catalunya amb JxCat i, alhora, negociï per separat amb el PSOE a Madrid sobre acords que afecten la Generalitat. "Una cosa és el Govern i una altra les votacions al Congrés. Les negociacions de l'estat d'alarma les fan els partits polítics al Congrés", ha defensat.

651x366 Quim Torra participant aquest diumenge en la reunió de Sánchez amb presidents autonòmics / JORDI BEDMAR / GENERALITAT Quim Torra participant aquest diumenge en la reunió de Sánchez amb presidents autonòmics / JORDI BEDMAR / GENERALITAT

Reunió de presidents autonòmics

L'últim episodi de tensió al Govern, però, no dona senyals que es calmi amb rapidesa. Torra aquest matí ha insistit en criticar la pròrroga de l'estat d'alarma i així ho transmetrà a Sánchez en la reunió que mantenen aquest diumenge el president del govern espanyol amb els presidents autonòmics. "Avui exposaré a Sánchez que, per respecte a la institució que represento i en defensa de les competències de totes les conselleries del Govern, i en especial de la de Salut, no puc acceptar la pròrroga de l'estat d'alarma", ha exposat a Twitter. No és casualitat que el president citi específicament el departament de Salut. És un dels que lidera Esquerra.