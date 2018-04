ERC defensa que "cal asseure's" a dialogar amb el govern espanyol

L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat aquest diumenge que l'independentisme s'assegui a dialogar amb el govern de Mariano Rajoy per buscar una solució política a la situació entre Catalunya i la resta de l'estat espanyol. "Cal asseure's al voltant d'una taula. Nosaltres hi estem disposats, ferms en les nostres conviccions, però cal dialogar", ha assegurat en una entrevista a 'La Vanguardia'.

Aragonès ha advertit que no volen posar-hi condicions prèvies però que "mentre hi hagi represaliats o amenaces no serà un diàleg honest". Per això, creu que per facilitar el diàleg cal alliberar els presos sobiranistes i retirar les acusacions. El dirigent d'ERC ha criticat que Rajoy no dialogui i ha afirmat que "l'Estat ha de veure que no pot estar permanentment amenaçant amb actuacions penals contra la voluntat democràtica de més de dos milions de catalans".

Per al secretari d'Economia, el més urgent és formar govern i assegura que "no té sentit tornar a plantejar una investidura de Puigdemont" si no es torna a presentar com a candidat. En aquest sentit, Aragonès planteja que el president cessat podria ser "una peça més des d'on es pugui fortificar la defensa dels drets i les llibertats". Així doncs, considera que l'objectiu de la negociació amb l'Estat s'hauria de centrar en com es respecten "els drets i les llibertats civils i polítiques" i "la voluntat democràtica dels catalans".

Aragonès planteja una "nova estratègia independentista" que treballi per aconseguir "majories consolidades i inapel·lables", i "no només del 50%". L'adjunt a la presidència d'ERC creu que això seria suficient per a un referèndum acordat, però que ara no es dona aquesta situació. A més, defensa que cal recuperar les institucions i l'autogovern, "guanyar suports internacionals" i "enfortir la societat civil".

ERC vol formar govern per Sant Jordi

El portaveu d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha apostat en una entrevista a l'agència Efe per intentar formar govern abans de la diada de Sant Jordi, perquè "urgeix moltíssim" superar l'etapa de l'article 155 de la Constitució, i ha dit que no veu ara JxCat en "l'escenari" de plantejar la investidura de Carles Puigdemont. Sabrià ha subratllat que "cada dia que passa, aquesta espasa que representa el 155 es va clavant una mica més" i afecta tots els sectors, inclosos "hospitals i escoles", de manera que Catalunya no pot "esperar gaire més" a tenir "un govern que pugui exercir".