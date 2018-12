ERC obre una delegació a Brussel·les encapçalada per Meritxell Serret

Tal com ja havia anunciat, ERC ha obert aquest dimecres una delegació a Brussel·les, la primera a l'estranger, per "acompanyar" com a partit el Consell per la República, segons va explicar l'exconsellera Meritxell Serret, que encapçalarà l'oficina. D'altra banda, el també exconseller d'ERC a l'exili, Toni Comín, és el responsable d'ERC de posar en marxa el Consell per la República.

Segons explica el partit en un comunicat, la delegació estarà formada per la militància amb residència fixada a la capital belga, i tindrà la funció "d'intervenir políticament i socialment difonent, aplicant i defensant la política d'ERC, acostant el projecte del partit a la ciutadania i incorporant noves persones afiliades a l'organització". Més concretament, Esquerra Brussel·les treballarà per "crear xarxa amb les principals entitats, organismes, associacions, 'think tanks', actors polítics i institucions que són presents a la ciutat, i esdevenir un enllaç de contacte amb partits polítics belgues i amb partits i entitats d'àmbit europeu".

La presentació de la delegació s'ha fet en el marc d'un sopar-tertúlia amb el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. A la pròxima reunió d'Esquerra Brussel·les s'elegiran formalment els càrrecs de la secció: la presidència, la secretaria d'organització i la de finances.