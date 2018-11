Podem i ERC demanen la dimissió de Cosidó per vantar-se de "controlar" la sala segona del Suprem

Podem i ERC no han dubtat a demanar la dimissió del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, després que 'El Español' hagi publicat uns 'whatsapps' en els quals es vanta que els seu partit controli la sala segona del Tribunal Suprem arran de l'acord amb el PSOE per la renovació del CGPJ. "Només faltaria que quan el jutgin per l’operació ‘Kitchen’ –pel robatori de papers de Bárcenas per part del Ministeri de l’Interior quan ell era director general de la Policia- ho faci la Sala Segona del Tribunal Suprem que diu que el PP controla”, ha destacat el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, en roda de premsa.

El dirigent de la formació lila no només ha reclamat que deixi de ser portaveu dels populars a la cambra alta sinó que torni l'acta de senador. Des de Catalunya en Comí, el seu portaveu, Joan Mena, també ha criticat els 'whatsapps' del senador del PP Ignacio Cosidó i ha assegurat que una persona amb "tants vincles amb les clavegueres de l'Estat hauria de deixar el seu càrrec". "Necessitem una nova fórmula per triar el govern dels jutges. No pot ser que es polititzi la justícia", ha assenyalat.

També s'ha expressat en aquesta línia la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha exigit la dimissió de Cosidó. "No pot continuar en el càrrec ni un minut més", ha exclamat Vilalta que, a més, considera "inacceptable" que PP i PSOE pretenguin "fer volar pels aires" l'òrgan de govern del poder judicial. Abans, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assenyalat que aquestes declaracions són una constatació que "la divisió de poders a Espanya és un miratge".

El portaveu del PP al Senat es vanta de controlar el tribunal que jutjarà els encausats per l’1-O:”Controlaremos la Sala Segunda desde detrás"

Posa paraules al que ja sabíem: que la divisió de poders a Espanya és un miratge. https://t.co/AlaHK7cWt8 — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 19 de novembre de 2018

Molt menys contundent s'ha expressat el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa. El dirigent socialista ha dit que el seu partit "censura qualsevol manifestació" com la de l'exdirector general de la policia espanyola, però no n'ha demanat la dimissió. De fet, ha insistit que el pacte entre PSOE i PP no busca "controlar" el CGPJ sinó "configurar les institucions". Illa ha assegurat que respecten totes les institucions i, en particular les judicials, i ha demanat a tots "respectar els procediments, les persones escollides i el treball que aquesta gent pugui fer des del seu nou lloc".