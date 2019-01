Els comuns insten ERC a demostrar que no és la "CDC del segle XXI" i a apujar l'IRPF a les rendes altes

El Govern i els comuns estan lluny pel que fa als pressupostos catalans. Si bé Pere Aragonès ha afirmat que presentarà el projecte al Parlament quan se n'asseguri la tramitació i l'aprovació, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha valorat com a "molt negativa" la negociació dels comptes. "Som al gener i encara no tenim una proposta sobre la taula", s'ha queixat Mena, que també s'ha referit als dubtes del Govern d'apujar el tram autonòmic de l'IRPF a les rendes més altes perquè no ho veu "prioritari". "Si ERC vol demostrar que no és la Convergència del segle XXI s'ha de comprometre amb la fiscalitat progressiva; si no, pensarem que és la nova CDC", ha anotat Mena en roda de premsa.

Sobre pressupostos també ha reclamat una vegada més que les forces independentistes del Congrés es repensin el seu no rotund als números de Pedro Sánchez, confirmat pel dirigent republicà Sergi Sabrià i la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, els últims dies. "No és incompatible aprovar els pressupostos generals de l'Estat amb la lluita perquè no hi hagi presos polítics", ha insistit. En aquesta línia, ha instat Oriol Junqueras a demostrar que dirigeix una "força progressista que faci aliances plurals a Catalunya i la resta de l'Estat".

Paral·lelament, els comuns faran costat a les reivindicacions sobiranistes que tenen a veure amb el judici del referèndum i participaran en les mobilitzacions en què es reclami la llibertat dels presos polítics i la seva absolució. Mena ha assegurat que Catalunya en Comú "no ha de demostrar" que està en contra de la repressió, per bé que ha subratllat que sortirà al carrer per exigir la posada en llibertat dels encausats pel Procés.