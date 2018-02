ERC veu dificultats en la reforma de la llei de presidència per investir Puigdemont a distància

ERC veu dificultats i complexitat en una reforma de la llei de presidència per permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont, tal com està estudiant JxCat. Segons fonts dels republicans, és imprescindible que la fórmula de la investidura sigui efectiva i creuen que una eventual modificació d'aquesta llei no seria viable perquè, a banda de l'eventual suspensió del Tribunal Constitucional (TC), la seva tramitació podria quedar encallada al mateix Parlament i els terminis es podrien allargar molt. Per ERC, cal prioritzar que hi hagi un acord per davant del calendari i insisteixen que s'ha d'anar cap a models que legitimin Puigdemont i alhora facin viable un Govern.

JxCat ha traslladat una proposta a ERC i la CUP per poder investir Puigdemont que passa per una reforma de la llei de Presidència per lectura única abans del ple d'investidura. D'aquesta manera, des de la llista del president creuen que es podria investir Puigdemont a distància, una possibilitat que va vetar el Tribunal Constitucional amb les mesures cautelars del recurs del govern espanyol.

Sense data per l'acord

D'altra banda, en declaracions als mitjans de comunicació, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat que treballen per arribar a un acord al més aviat possible però que no pot posar dates. A diferència de la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, que en una entrevista als Matins de TV3 ha dit que espera tancar el pacte entre avui i demà, ERC creu que no serà així.

"Pensem que demà no serà i que serà més endavant però això ens permetrà tenir un acord més ampli i millor i que ens satisfaci a tots", ha declarat Sabrià als mitjans de comunicació.