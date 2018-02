Elsa Artadi: "No volem que Carles Puigdemont sigui un president simbòlic"

En plena setmana de negociacions entre les tres forces independentistes, aquest dimecres la diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi ha explicat que espera poder tancar un acord amb ERC i la CUP entre avui i demà. De fet, en una entrevista a TV3 Artadi ha explicat que aquest dimecres continuen les negociacions entre els independentistes per poder investir Carles Puigdemont. "No volem un govern simbòlic a Brussel·les i un d'efectiu a Barcelona", ha dit Artadi, que ha avisat que la voluntat de Junts per Catalunya és que Puigdemont "no sigui un president simbòlic". Artadi ha admès que la setmana passada va ser "complicada". "No estàvem d'acord amb la sorpresa de dimarts. Hem de refer camins, buscar unitat i trobar camins en els quals tots ens sentim còmodes. Hem avançat", ha explicat.

En aquest sentit, ha negat que apostin per la fórmula que veu amb bons ulls ERC, i que sigui l'assemblea d'electes la que investeixi Puigdemont. Artadi ha assegurat que Junts per Catalunya tampoc parla de "Consell de la República" i ha explicat que a hores d'ara treballen en la modificació de la llei de presidència per tal que Carles Puigdemont pugui ser investit "des del Parlament" amb totes les "garanties", una modificació de la llei que es podria fer per lectura única, ha explicat Artadi, abans que Torrent convoqués el ple d'investidura. De tota manera, ha avisat que no "s'autocensuraran" perquè el Tribunal Constitucional no impugni la modificació de la llei. Així, la diputada de JxCat ha afirmat que volen que Puigdemont governi des del Palau de la Generalitat.

Artadi ha reiterat la seva "sorpresa" i el seu desacord pel fet que la setmana passada el president del Parlament, Roger Torrent, decidís ajornar el ple d'investidura. De totes maneres, la diputada de Junts per Catalunya ha explicat que volen girar full i buscar la unitat independentista: "Teníem dues opcions: quedar-nos encallats i anar a eleccions o buscar una altra fórmula. Els juristes del Parlament treballen per una modificació que ens obliguen a fer. Hi ha diferents formules per investir Carles Puigdemont perquè es pugui fer des del Parlament. És important investir-lo al Parlament".

Sobre el rumb que ha de tenir la nova legislatura, Artadi ha admès que tot i la majoria independentista del 21-D, encara cal ampliar la base sobiranista per tal de tirar endavant amb la declaració d'independència del 27 d'octubre. "Hem d'anar a una legislatura que serveixi per ampliar la base". Per això, Artadi ha assegurat que estan "batallant per la investidura de Puigdemont per evitar una legislatura autonòmica". Així, la diputada de JxCat considera que el "camí que està sent més útil" per tirar endavant amb el full de ruta independentista és "posar contra les cordes l'Estat".

La configuració del Govern, segons Artadi, encara no està sobre la taula. De totes maneres, ha assegurat que no es descarta com a consellera. "Però tampoc m'ho han ofert. No diria que no, si Puigdemont m'ofereix entrar al Govern". La diputada de JxCat, però, assegura que seria "feliç" si es quedés a la cambra catalana com a diputada.