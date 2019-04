ERC s'enfilaria fins els 15 diputats i guanyaria les generals per davant del PSC, segons el CEO

Entre 14 i 15 diputats considera el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que aconseguirà ERC en les properes eleccions espanyoles. Els republicans segueixen dominant les enquestes i, a una setmana de l'inici de la campanya electoral, superen al PSC, que es consolida en una segona posició (11-13) que fa anys que no ostentava. En Comú Podem patiria el retrocés més important, passant dels 12 diputats amb què va guanyar les generals del 2016 a una forquilla d'entre 7 i 9 escons. També perdria representació Junts per Catalunya, que podria passar de 8 a entre 5 i 7 diputats i pugnaria per la quarta posició amb Cs, que tot i presentar Inés Arrimadas pràcticament no es mouria dels cinc diputats (en podria aconseguir sis). El PP, amb dos se situaria tot just per davant de Front Republicà, amb opcions d'aconseguir un escó al Congrés dels Diputats.