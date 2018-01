ERC estudia demanar que els diputats de Brussel·les també puguin delegar el vot

El Tribunal Suprem va deixar en mans de la mesa del Parlament la possibilitat que els diputats en presó provisional puguin delegar el vot, si es considera que estan "incapacitats" per participar de forma normal en l'activitat parlamentària. ERC està pendent de conèixer la decisió de la mesa i, en cas que l'òrgan permeti el vot delegat per als presos polítics, estudia demanar-ho també per als seus dos diputats a Brussel·les, Toni Comín i Meritxell Serret. JxCat farà el mateix amb els seus tres diputats a la capital belga, tal com explica avui l'ARA.

Aquest mateix dilluns, Mariano Rajoy ha avisat que si el Parlament investeix Puigdemont des de Brussel·les no aixecarà l'aplicació del 155, que la llei preveu que s'acabi precisament quan es formi el nou Govern, una possibilitat que els republicans consideren que significaria que el govern espanyol "tornaria a saltar-se la llei". Tot i això, la veuen una possibilitat real, tenint en compte com ha actuat l'Estat per combatre el Procés. Dissabte passat, de fet, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, reclamava "realisme" als seus socis independentistes. I fonts del partit apunten que renunciar a la investidura a distància seria la primera dosi de realisme necessària per recuperar la Generalitat.

Incògnita sobre el president del Parlament

Quan falten menys de 48 hores per escollir el pròxim president del Parlament, ERC no ha volgut encara indicar qui serà el successor o successora de Carme Forcadell, una incògnita que no és habitual al Parlament quan hi ha una majoria clara. L'independentisme té 70 diputats, dels quals 62 segur que podran votar dimecres. Els tres presos polítics estan pendents de saber si la mesa els concedeix la possibilitat de delegar el vot, i sembla més difícil que els cinc de Brussel·les puguin votar. En tot cas, només un pacte dels comuns amb els grups constitucionalistes podria fer alterar les majories.