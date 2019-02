ERC oficialitza el no als comptes de Sánchez i l’acusa de no tenir “interès” pel diàleg

ERC ha registrat aquest dimarts la seva esmena a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez al Congrés de Diputats. El portaveu d’ERC a la cambra baixa espanyola, Joan Tardà, ha explicat en roda de premsa que esperaven del president espanyol “un diàleg i una negociació” que no han arribat. I això que durant els últims mesos –després de la moció de censura– els republicans han anat aprovant els decrets del govern espanyol per buscar “escenaris compartits” que per a ells es basen en el reconeixement del principi democràtic i el reconeixement que la solució política per a Catalunya ha d’integrar les visions independentistes i les no independentistes¡. A més, Tardà ha recordat que les seves peticions a Sánchez passen perquè insti la Fiscalia a retirar els càrrecs en el judici de l’1-O i per acceptar una taula de diàleg amb partits espanyols i mediadors internacionals.

El líder republicà ha refredat les possibilitats de retirar l’esmena de cara a la votació de dimarts que ve, quan els pressupostos acabarien la tramitació, si se sumen els seus vots a les esmenes anunciades pel PP, Cs i el PDECat, que la presentarà divendres, i ha explicat que la seva posició està “molt debatuda” en els òrgans de decisió de la formació independentista, que va anunciar la decisió ahir, dilluns. Tot i això, Tardà s’ha mostrat convençut que “si ara no és possible el diàleg ho serà més endavant”, però ha afirmat que el govern espanyol no té “interès” en construir ponts de diàleg.

Segons Tardà, Sánchez s’ha deixat “arrossegar” per la dreta espanyola, negant-se a accedir a les propostes de diàleg amb mediadors dels independentistes, però ha afirmat que seguiran “determinats” a trobar escenaris de diàleg i trobar solucions a la qüestió política catalana. El republicà ha basat els seus arguments en la qüestió política i no en l'econòmica, un aspecte criticat pel govern espanyol, que considera els pressupostos bons en inversions per a Catalunya. Davant d’aquestes crítiques, Tardà ha justificat que el que està “en joc” és “la democràcia” i ha convidat l’executiu a preguntar-se què faria si qui fos a la presó fos Pedro Sánchez o Susana Díaz. “La democràcia s’està deteriorant tant que fins i tot persones demòcrates estan més preocupades pels pressupostos que pels drets civils”, ha assegurat.

Sobre la possibilitat que el seu no als pressupostos aboqui Sánchez a un avançament electoral, Tardà ha afirmat que el president espanyol convocarà els comicis quan “més li convingui” i s’ha mostrat disposat a arribar a pactes puntuals per avançar en el terreny social.

Tardà ha valorat que Sánchez hagi reconegut la falta de legitimitat de l’actual Estatut, però ha denunciat que la solució que proposa sigui només autonomista i deixi fora la meitat de catalans, que són independentistes. El republicà ha recordat que en les últimes setmanes han demanat a l’executiu de Sánchez que insti la Fiscalia a retirar els càrrecs contra els líders del Procés. També han reclamat que s’acabin les “ràtzies” contra l’independentisme, amb “detencions d’alcaldes sense mandat judicial” que no s’han vist a Espanya “des de la mort del dictador”. Per acabar, demanaven al govern espanyol l’establiment d’una taula de diàleg entre el PSOE, Podem i els partits independentistes i sobiranistes catalans amb una figura de “mediador”, amb la finalitat de “trobar la solució”.

A més, Tardà s’ha lamentat que el PSOE, el PP i Cs coincideixin en la “repressió” i ha rebutjat “lliçons” del govern espanyol, que burxa en la “pinça” entre els independentistes i els dos partits amb presència parlamentària de la dreta espanyola.

Torrent diu que Junqueras ho ha decidit

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat aquest dimarts, a la sortida de la presó d’Alcalá-Meco, on ha visitat les preses polítiques, que l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras no només comparteix la presentació d'una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat, sinó que com a president d'ERC ha participat en la presa d'aquesta decisió. A més, ha advertit el govern espanyol que ara són a la "segona volta" del debat de la moció de censura.

D’altra banda, el PDECat ha recordat a Sánchez que té fins divendres a les 12 hores, quan venç el termini per presentar esmenes, per acceptar una proposta de diàleg amb mediadors internacionals si no volen que ells també presentin la seva esmena. Tot i així, els vots dels demòcrates no serien necessaris per tombar els comptes si els republicans mantenen la seva esmena.

Lastra demana que les retirin

Per part del PSOE, la portaveu del partit al Congrés, Adriana Lastra, ha demanat a ERC i el PDECat que retirin l’esmena i que “no juguin amb el benestar dels ciutadans”. Tot i així, ha afirmat que no hi haurà “cap oferiment” més enllà dels que ja s’han fet: “Això no és un mercat”. Segons ella, ERC “no pot defensar els pensionistes de dia i alinear-se amb el PP i Ciutadans de nit”. A més, ha dit que els “únics” que estan “contents” amb les esmenes són els partits de dretes espanyols. Segons ella, el diàleg avança de manera paral·lela als pressupostos i hi segueixen compromesos, però no el volen “barrejar amb els pressupostos”.