L'independentisme, indignat per la sentència del 9-N i la designació de Marchena

Nova jornada d'indignació de l'independentisme amb la justícia espanyola. El mateix dia que s'ha conegut el pacte entre el PSOE i el PP perquè el jutge conservador Manuel Marchena rellevi Carlos Lesmes al capdavant del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Comptes ha fet pública la sentència condemnatòria contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs pel procés participatiu del 9-N. "Els gestos Sánchez s'assemblen molt als gestos Rajoy", ha denunciat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha considerat un "abús" i una "arbitrarietat indigna" la condemna a tornar 4,9 milions d'euros pel 9-N. "Donar la veu al poble de Catalunya no pot ser mai un delicte", s'hi ha sumat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en roda de premsa.

Els "gestos Sánchez" se semblen molt als "gestos Rajoy". Un abús i una arbitrarietat indigna. El mateix dia que promouen el candidat del PP a presidir el CGPJ, per acabar-ho d'arrodonir. Molts d'ànims, president Mas, vicepresidenta Ortega, consellera Rigau i conseller Homs! https://t.co/JS9srMwR3O — Carles Puigdemont (@KRLS) 12 de noviembre de 2018

Per part del PDECat, el seu president, David Bonvehí, ha considerat que es tracta d'un "càstig per castigar, és una sentència política”. El dirigent del PDECat ha dit que animaran els exconsellers i l'expresident Mas a recórrer a totes les instàncies, també l’europea, en contra d’aquesta sentència del Tribunal de Comptes. La notícia ha arribat després que es conegués que Marchena presidirà el CGPJ, un designació que l'independentisme ha llegit com un "premi" pel seu paper en la causa al Tribunal Suprem. Marchena va presidir la sala d'admissions de la querella de la fiscalia i ara integrava també el tribunal que ha de jutjar la causa. Com a president ja ha redactat dues interlocutòries en sintonia amb les decisions del jutge instructor Pablo Llarena, però ara n'haurà de sortir si és escollit president del CGPJ.

"El nomenament és una recompensa pels serveis prestats", ha apuntat la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, en un diagnòstic compartit pel portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, que ha assegurat que es tracta d'un "premi" a qui ha considerat el "cervell ideològic de la repressió" contra l'independentisme. Esquerra critica que el bipartidisme a Espanya es torni a imposar per seguir "amb la repressió" contra el moviment independentista, després d'anys "fent servir el sistema judicial" amb aquest objectiu.

Per la seva banda, Podem també ha expressat el seu descontentament amb la decisió i la seva portaveu, Noelia Vera, ha reclamat que sigui una dona la que encapçali el màxim òrgan judicial. "El 8-M va marcar que ha de ser una dona la que dirigeixi el CGPJ", ha assenyalat en roda de premsa, i ha insistit que la seva "única exigència" és que el consell sigui "feminista".