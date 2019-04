ERC es reivindica com el "vot feminista" per al 28-A i reconeix que ha de seguir treballant internament

ERC presenta 5.425 dones com a candidates a les llistes de les pròximes eleccions municipals i referma el compromís amb les llistes cremallera als municipis de més de 3.000 habitants, incrementant el nombre de dones alcaldables. El partit, però, continua amb l'assignatura pendent amb els candidats a la presidència de la Generalitat, a les eleccions generals, a les europees i també a l'alcaldia de Barcelona, on mai ha presentat una dona al capdavant. "És una decisió que prendrà el partit en el seu moment", ha apuntat la número 3 en la candidatura al Congrés, Carolina Telechea.

"El compromís amb la feminització del partit continua sent-hi", ha subratllat Telechea, acompanyada en l'acte a la Biblioteca Montserrat Abelló d'una quinzena de dones del partit. La secretària general, Marta Rovira, ha deixat un missatge gravat des de Ginebra en què ha subratllat que a Esquerra no posen les dones a la llista "per ser meres espectadores, sinó per decidir". "Hi hem de ser en els llocs de decisió", ha insistit en la seva segona intervenció en campanya després de la del míting central de campanya.

"Hem de continuar treballant en aquesta línia sabent que som en un estat patriarcal on es menysté les dones", ha insistit Telechea, que ha apuntat a la "repressió de l'Estat" com el motiu perquè els republicans no hagin aplicat la cremallera en els primers llocs de la llista del Congrés. Oriol Junqueras és el cap de llista amb Gabriel Rufián de número 2, la mateixa Telechea en el 3, Joan Josep Nuet en el 4 i Maria Dantas en el número 5.

Lluitar contra la violència masclista i per la igualtat són els dos elements centrals en aquesta matèria que els republicans posen sobre la taula de cara al 28-A. I en clau de maternitat, al programa electoral plantegen incrementar el permís fins als sis mesos.