ERC es conjura per rellevar CiU en l’hegemonia a les municipals

Amb 807 candidatures registrades arreu del territori, ERC és el partit que més n’ha presentat per a les eleccions municipals del 26 de maig. Els republicans han fet aquest dimecres un parèntesi en la campanya electoral de les generals per mostrar múscul de cara al 26-M, en què aspiren, segons ha remarcat l’alcaldable per Barcelona, Ernest Maragall, a rellevar CiU en l’hegemonia als municipis. "ERC està en disposició de dirigir la conquesta republicana d’aquest país", ha subratllat des del Parc del Guinardó. "No només tenim expectatives, sinó l’esperança certa que això es produirà", ha insistit. Maragall ha presentat el 28-A com "la primera volta" de les municipals i s’ha mostrat convençut que el partit arribarà "en plena forma" amb una victòria diumenge que ve a Catalunya.

Una desena d'alcaldables republicans s'han reunit aquest dimecres en un tret de sortida informal a la campanya de les municipals, que començarà el proper 10 de maig. La joia de la corona és Barcelona -aquí és on ERC concentra bona part dels esforços- però Maragall ha destacat la importància d'esdevenir la primera força a Catalunya. En aquest sentit, els resultats de les eleccions generals poden jugar a favor dels republicans. Segons les enquestes, Esquerra competeix amb el PSC per ser la primera força a Catalunya, tot i que els republicans també reclamen que el 28-A es comptabilitzin els vots del sobiranisme, en què hi inclou tant a JxCat com a En Comú Podem.