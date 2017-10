Els EUA donen suport al 155 "per mantenir Espanya forta i unida"

El govern dels Estats Units ha donat aquesta tarda de divendres el seu suport explícit a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del govern espanyol "per mantenir Espanya forta i unida". Ho ha dit en un comunicat signat per la portaveu del departament d'Estat, Heather Nauert.

"Catalunya és una part integral d'Espanya i els Estats Units donen suport a les mesures constitucionals del govern espanyol per mantenir Espanya forta i unida", diu el breu comunicat, que destac al' "amistat" i "aliança" que uneix els Estats Units i Espanya.

"Els nostres dos països cooperen estretament per avançar en les nostres prioritats compartides econòmiques i de seguretat", apunta el comunicat.

Per la seva banda, també aquest divendres a la tarda la primera ministra britànica, Theresa May, en un breu però contundent comunicat ha desfet qualsevol esperança que Londres fes un cop de mà a la nova República Catalana. Un portaveu de Downing Street ha assegurat que el Regne Unit "no reconeix i no reconeixerà la declaració unilateral d'independència del Parlament de la Generalitat de Catalunya. Es basa en una votació declarada il·legal pels tribunals espanyols. Seguim desitjant que es respecti l'estat de dret, es respecti la Constitució espanyola i es preservi la unitat espanyola". El ministre d'Exteriors de May, Boris Johnson, també ha emès aquesta tarda un clar missatge des de Lisboa, on és de viatge oficial. "Nosaltres, al Regne Unit, tenim una visió molt senzilla. Pel que entenem de l’assumpte, no pensem que el referèndum d’independència estigués ben fonamentat en la llei; per tant, ens quedem, molt clarament, en la nostra visió. Això suposa que nosaltres hem de donar suport a la Constitució i a la integritat i la sobirania de la Constitució dels nostres amics espanyols. Aquest és el nostre compromís".

Des d’Escòcia també ha arribat aquesta tarda una altra reacció oficial de la primera ministre, Nicola Sturgeon, que ha ratificat a través d’una piulada la declaració oficial feta, també a través de Twitter, per la consellera de Cultura, Turisme i Afers Exteriors, Fyona Hyslop.

En el text s’hi llegeix: "Comprenem i respectem la posició del govern català. Tot i que Espanya té el dret d'oposar-se a la independència, els ciutadans de Catalunya han de tenir la capacitat de determinar el seu propi futur. La declaració d'independència d'avui només s’ha produït després de reiterades crides per al diàleg.

"Ara, més que mai –continua Hyslop–, la prioritat de tots els que es consideren amics i aliats d'Espanya hauria de ser encoratjar un procés de diàleg per trobar un camí que respecti la democràcia i l'estat de dret. La imposició de la supressió de l’autogovern no pot ser una solució i ha de ser de una preocupació per als demòcrates a tot arreu. La Unió Europea té una responsabilitat política i moral de donar suport al diàleg per identificar com la situació es pot resoldre pacíficament i democràticament".

Una altra veu molt solidària amb la nova República Catalana ha sigut la del president del Sinn Féin, Gerry Adams, que ha qualificat de "pas històric" cap a l’establiment d’un nou estat l’acte de sobirania fet ahir pel Parlament. En un comunicat, el dirigent republicà irlandès, com ha fet també Nicola Sturgeon, ha demanat diàleg en assegurar que "ha arribat el moment" que Espanya aprofiti "l’oportunitat" de la proclamació feta al Parlament. Adams creu que el "dret d’autodeterminació" és una de les "pedres angulars" de la legislació internacional i la declaració catalana "ha de ser respectada". "Vull expressar la meva solidaritat amb el poble de Catalunya. Ara el govern espanyol ha d'acordar l'establiment d'una mediació internacional per seguir endavant".

Colòmbia, també amb Rajoy

Igual que els EUA, Colòmbia també s'ha alineat amb el govern de Mariano Rajoy. El president colombià, Juan Manuel Santos, ha ratificat el seu suport a la integritat territorial d'Espanya i ha dit que al món li convé una Espanya unida.



"Volem una Espanya unida i això és el que a Espanya li convé i al món li convé", ha manifestat Santos en una roda de premsa sobre el procés de pau en la qual se li ha preguntat sobre la qüestió catalana. El cap d'estat colombià ha admès que encara havia "d'assimilar aquesta informació", però ha recordat el seu suport a la unitat i la integritat territorial espanyola.

Des d'Alemanya, la reacció va ser prèvia a la votació del Parlament. Preguntat en roda de premsa, un portaveu del govern d'Angela Merkel va confiar que el Parlament català es mantindria "dins de la legalitat i l'ordre constitucional espanyol" i va donar també el seu suport al govern de Mariano Rajoy.

Finlàndia ho debatrà al Parlament

Entre les poques reaccions internacionals de moment a la declaració d'independència catalana destaca la d'un diputat finlandès que ja ha anunciat una moció al seu Parlament per reconèixer el nou estat català.

Des del seu compte de Twitter, el diputat del Partit de Centre de Finlàndia Mikko Kärnä, originari de Lapònia, ha "felicitat la independent República de Catalunya" i ha anunciat que prepararà una moció per portar-la a la cambra finlandesa "per al seu reconeixement oficial".

Congratulations to the independent Republic of #Catalonia. Next week I will submit a motion to the Finnish Parliament for your recognition. — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) 27 d’octubre de 2017

El Partit de Centre és la força amb més escons al Parlament de Finlàndia, tot i que no té majoria, ja que la cambra està molt repartida: el partit de Kärnä té 49 escons, mentre que el partit Veritables Finlandesos en té 38, el de Coalició Nacional en té 37 i els socialdemòcrates en tenen 34.