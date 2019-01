Echenique insta els independentistes a donar suport als PGE pensant en el bé dels catalans davant d'altres qüestions

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha instat els partits independentistes a què prioritzin les condicions de vida dels catalans, davant d'altres consideracions, amb la finalitat que s'aprovin els comptes públics presentats aquest divendres pel govern espanyol. En declaracions a la premsa durant una pausa d'una reunió que ha mantingut aquest dissabte a la seu central del partit a Madrid per coordinar els programes electorals de les eleccions locals i autonòmiques de maig, Echenique ha dit que si, per contra, els partits independentistes no prioritzen aquestes qüestions, el president espanyol, Pedro Sánchez, "ho tindrà molt difícil" per governar sense haver aprovat els comptes públics.

Entre aquest conjunt de prioritats dirigides a ERC i PDeCAT, Echenique ha destacat que els catalans puguin arribar a final de mes o que la llei de dependència estigui ben finançada, encara que afegint que, malgrat que Podem no estigui d'acord amb la resta de reivindicacions independentistes, també les poden defensar "legítimament". No obstant això, Echenique també ha recordat que el projecte pressupostari encara no inclou alguns elements "importants" que Sánchez es va comprometre a complir, com la limitació dels preus del lloguer o la regulació de la factura de la llum.

Per això, a més de la necessitat del vot favorable dels partits independentistes als comptes públics, ha remarcat que el compliment de tots aquests compromisos per part de l'executiu espanyol són una altra de les condicions perquè els PGE surtin endavant. En aquest sentit, Echenique ha explicat que el seu grup parlamentari "treballarà" durant aquests mesos de negociació, per tal que els acords s'arribin a complir i, així, es pugui votar a favor dels pressupostos.

Finalment, el secretari d'Organització ha admès que govern del PSOE "està actuant d'una manera diferent a la que actuava l'executiu de Rajoy" respecte el conflicte territorial, tot i que ha afegit que la tensió és ja "molt elevada", de manera que es requereix de "dosis molt altes de valentia i audàcia política" per poder resoldre-ho. Per a ell, el consell de ministres celebrat a Barcelona a finals de desembre va ser "una molt bona idea", en considerar que "acosta postures", una cosa que es "va evidenciar" en la votació dels objectius de dèficit proposada pel govern espanyol que, finalment, va rebre el suport dels partits catalans.