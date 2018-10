Torra i Aragonès es reuneixen a Palau per abordar la crisi al Govern

Un nou ajornament del ple del Parlament per les discrepàncies polítiques i un acord de mínims per salvar, de moment, la legislatura. Aquesta va ser la fórmula que JxCat i ERC van trobar aquest dijous per salvar el Govern, amenaçat per l'enèsima crisi entre les dues formacions en aquesta legislatura. Una crisi que aquest divendres intentaran tancar definitivament el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, en una reunió de treball a Palau. A les Després de la trobada, que ha començat a les 10 h, oferiran una compareixença informativa, que es calcula que serà a partir de les 11:30 h.

Malgrat que les explicacions públiques fins ara han atribuït el desacord únicament al context d'excepcionalitat que suposa l'existència de presos polítics i exiliats, la realitat és que fonts dels dos grups parlamentaris carregaven el passat vespre contra el "tacticisme" de l'altra part. Ahir els dos principals partits independentistes van decidir ignorar els advertiments dels lletrats -com havien fet sovint la legislatura passada- per intentar apaivagar la crisi. L’acord polític és acceptar com a vàlides les delegacions de vot presentades ahir per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, tot i assumir que, a partir d’ara, les votacions poden ser impugnades per l’oposició, que ja ha amenaçat amb recórrer al Tribunal Constitucional.

Amb tot, l'ombra d'eleccions ja planava aquesta nit passada pel Parlament, tot i que tant JxCat com ERC neguen que estigui amenaçada l'estabilitat del Govern. El portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, de fet, nega que la crisi al Parlament hagi afectat la relació amb els seus socis de govern, ERC. "La voluntat del Govern és tirar endavant i no hi haurà eleccions", ha remarcat en declaracions a 'El matí de Catalunya Ràdio'. Pujol ha insistit que està "convençut" que entre JxCat i ERC "hi ha la voluntat de continuar treballant i servint aquest país amb la majoria parlamentària que els ciutadans ens van donar a les urnes". Les imatges de reunions i més reunions a la cambra catalana al llarg de la jornada d'ahir reflecteixen, per a Pujol, "precisament la voluntat d'escoltar la gent que ens demana unitat [a l'independentisme]".

Pujol ha defensat que JxCat i ERC tenen "exactament" el mateix objectiu pel que fa al vot dels diputats processats per rebel·lió, però tenen vies diferents per arribar-hi. El diputat hi ha tret importància: "Hi ha camins de plasmar-ho legalment que no són mimètics i no passa res". Malgrat això, "hi ha acord i entesa" entre les dues formacions independentistes.

En l'entrevista, el diputat de JxCat s'ha queixat reiteradament que les dificultats per arribar a un acord de mínims amb els republicans sobre les delegacions del vot dels diputats processats no es poden llegir amb "la lògica d'una governabilitat normal". "Això no és un govern Pujol, ni Maragall, ni Montilla, ni Mas", ha deixat clar Pujol, que ha al·legat que les "dificultats" d'ahir deriven dels "problemes que genera la ingerència constant de la justícia".