Elsa Artadi es descarta com a presidenta i insisteix que l'únic pla és Carles Puigdemont

La cap de campanya de JxCat, Elsa Artadi, s'ha descartat aquest dissabte com a presidenta de la Generalitat i ha insistit que totes les opcions de la candidatura passen per Carles Puigdemont. En una entrevista a Rac 1 recollida per l'ACN, ha deixat clar que l'únic pla és investir de nou l'actual president i ha indicat que contemplen tots els escenaris per fer-ho. "Hem de veure amb la normativa i amb el diàleg que volem tenir amb el govern espanyol i amb les diferents forces com podem fer possible la voluntat del poble català", ha apuntat. Al seu parer, més que trucar a Inés Arrimadas, Mariano Rajoy hauria de contactar amb Puigdemont, tot i que ha tret ferro a qui faci el primer pas.



"I tant. Jo m'he presentat per restituir el president i el govern legítim, amb cap altre objectiu". Així ha respost Artadi quan se li ha preguntat si es descarta com a presidenta de la Generalitat. Sobre la possibilitat d'investir Puigdemont a distància ha assenyalat que "s'ha de veure tot" i que no es "poden avançar coses que no estan resoltes". "Necessitem una mica més de temps, contemplem tots els escenaris i estem treballant en això", ha afegit.

Artadi, que aquest dissabte es troba a Brussel·les, ha explicat que han començat els contactes telefònics amb els altres grups independentistes i "hi ha molt bona voluntat" per veure's i parlar. De fet, ha dit que amb ERC ja s'està començant a concretar quan es trobaran i quines persones participaran en les reunions.

La relació amb el PDECat

Sobre el futur de JxCat, ha indicat que es tracta d'una candidatura diversa i que ara es constituirà com a grup parlamentari "autònom que ha de prendre les decisions com a tal". "No és una marca de ningú. JxCat és de JxCat", ha insistit. Alhora, però, l'expresident Artur Mas i actual líder del PDECat ha assegurat que Junts per Catalunya pot servir per ampliar la base social del Partit Demòcrata. En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per l'ACN, ha dit que la vocació del PDECat d'obrir-se a nous sectors no va acabar de funcionar. Un aspecte que creu que sí que ha estat possible amb JxCat. "Ara aquesta experiència de JxCat és la base de l'eixamplament d'aquest projecte", ha apuntat en declaracions.

540x306 El president Puigdemont, entre Elsa Artadi i Artur Mas, a l'acte de Junts per Catalunya a Brussel·les el passat 6 de desembre El president Puigdemont, entre Elsa Artadi i Artur Mas, a l'acte de Junts per Catalunya a Brussel·les el passat 6 de desembre

Sobre els resultats electorals, ha apuntat que trobaria "bastant absurd" que ERC i la CUP no investissin Carles Puigdemont. Mas ha recordat que la candidatura liderada per Puigdemont ha obtingut gairebé un milió de vots quan les enquestes li donaven la meitat. Això li ha servit per afirmar que aquesta experiència ha de ser el fonament per ampliar la base social del PDECat, en la línia del que va impulsar CDC amb la Casa Gran.

Ha considerat, a més, que aquesta segona posició a les eleccions dona a Puigdemont una "gran autoritat política i moral", i més quan la candidatura ha fet campanya en unes condicions "molt dramàtiques", amb persones "a l'exili i a la presó".

Sense delicte ni presó

Mas també s'ha referit a la investigació que ha obert el Tribunal Suprem sobre ell per haver comès, suposadament, un delicte de sedició i rebel·lió. Mas ha negat haver comès cap delicte i ha assegurat que no té "res a amagar" si el jutge Pablo Llarena el crida a declarar. "Si podem evitar la presó l'evitarem, no es tracta d'anar a fer-se el màrtir, sinó de posar els punts sobre les is i dir que de tota la nostra actuació no se'n deriva cap fet delictiu", ha apuntat.

Ha recordat que durant el Procés no s'ha produït mai cap tipus de violència, i ha opinat que el relat que estan construint des de la justícia parlant de delicte de rebel·lió està "fora de lloc".

540x306 Artur Mas vota / PERE VIRGILI Artur Mas vota / PERE VIRGILI

En preguntar-li si veu relació entre el resultat de les eleccions i aquesta ampliació de la investigació, ha apuntat que "quan passen aquestes coses un té la sensació que són coses que van lligades". Ara bé, ha afegit que com que no en té cap constància concreta, no s'ha atrevit a fer una "acusació total de dir que això està manipulat".